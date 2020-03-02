Erhürman: ‘Basın açıklaması ile olmaz, BM, AB devreye sokulmalı’

CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, basın açıklamaları ile ortaya konan tepkilerin yeterli olmadığına vurgu yaptı, BM ve AB’nin devreye girmesini sağlanması gerektiğinin altı çizdi.

4 geçiş noktasının 1 haftalığına yeniden değerlendirilmek üzere kapatılması kararına ilişkin konuşan CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, basın açıklamaları ile ortaya konan tepkilerin yeterli olmadığına vurgu yaptı, BM ve AB’nin devreye girmesini sağlanması gerektiğinin altı çizdi.

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu tarafından, ilgili kimsenin haberi olmadan 4 geçiş noktasının 1 haftalığına yeniden değerlendirilmek üzere kapatılması kararına işaret eden Erhürman, ‘ateş ölçme’nin dışında bir işlem yapılmadığını da belirtti.