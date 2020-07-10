Erhürman: “Basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsiyoruz”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “dördüncü kuvvet” diye anılan basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsediklerini belirterek, denetim ve eleştirinin toplumsal faydasının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “dördüncü kuvvet” diye anılan basının kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsediklerini belirterek, denetim ve eleştirinin toplumsal faydasının tartışılmaz olduğunu ifade etti.

Basın günü nedeniyle mesaj yayımlayan Erhürman, “Bu vesileyle bizi eleştiren basınımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bizi eleştirmeye devam edin” dedi.

Mesajında, demokrasilerde hoşgörünün önemine dikkat çekerek, düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının Basın Günü’nü kutladı.

Basında araştırmaya, sorgulamaya daha fazla önem verilmesini isteyen Erhürman, medyanın ve basın çalışanlarının yaşamakta olduğu sorunların farkında olduklarını, demokrasinin önemli bir bacağı olan basına daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

“BRT TARAFSIZLIKTAN UZAK BİR YOLA GİRDİ”

Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, kamu yayıncısı BRT’nin şimdiki hükümet döneminde tarafsızlıktan uzak bir yola girdiğine de dikkat çekerek, hiçbir siyasinin ve bürokratın böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.