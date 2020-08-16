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Erhürman: Basiretsizsiniz bunun bedelini halka ödetiyorsunuz

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"Şimdi de her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz."
Erhürman: Basiretsizsiniz bunun bedelini halka ödetiyorsunuz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyada hükümete eleştirilerde bulundu.

Açıklama şöyle:

Hükumetten yapılan açıklamalarda "halkı paniğe sevk etmeyin" deniyor. Ama paniği yaratanlar da, paniğe kapılanlar da kendileri aslında. Şimdi de o panikle gazetecilere ve işletmelere yasal işlem tehdidi savruluyor.

"Beş aydır pandemi hastanesi, kriz merkezi, acil durum eylem planı, denetim, tek ağızdan, düzenli ve ayrıntılı bilgi aktarımı diyoruz. "Yeni normal" vakalı dönemdir hazırlanın diyoruz. Son iki ayı hükumet bozma/kurma ve seçim çalışmalarıyla geçirdiniz. Hiçbir hazırlık yapmadınız. Şimdi de her zaman olduğu gibi kendinizin dışında birilerini suçlayarak sorumluluğu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz. Sorumsuzsunuz, ciddiyetsizsiniz, basiretsizsiniz ve bunun bedelini halka ödetiyorsunuz."

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