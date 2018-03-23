Erhürman başlatılan projeleri açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, her şeyden önce, bu Hükümetin icraat misyonuna sahip bir hükümet olduğuna işaret ederek, üç ayaklı bir çalışma yürüttüklerini, bunların birincisinin rutin işler ve atamalar; ikincisinin denetimler ve hukuka aykırı işlerin tespiti, üçüncünün ve en önemsediği ayağın da yeni projeler olduğunu belirtti.



Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Bu hükümet için, denetleme, adalet hükümeti söylendi. Denetimleri arttırdık, adaletle ilgili çalışmalar başlattık, ama hepsinden önce bu hükümet icraat misyonuna sahip bir hükümettir, sosyal ekonomik kalkınmayı hızlandırma sorumluluğuna sahiptir” dedi.



Erhürman, hükümetin hayata geçirdiği 15 proje hakkında bilgi verdiği toplantıda, basının sorularını da yanıtladı.



ATAMALAR …6 MÜŞAVİR BAŞBAKANLIKTA GÖREVE BAŞLADI



İlk olarak atamalar konusunda açıklama yapan Başbakan Erhürman, bugün itibarıyla iki resmi atama yapıldığını, Mahmut Denizcioğlu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, Şifa Çolakoğlu’nun da Gençlik Dairesi Müdürlüğüne atandığını; altı müşavirin de Başbakanlıkta göreve başladığını söyledi.



Başbakan, Erkan Tekeli’nin Yerel Yönetimler, özelde Erenköy Belediyesi ve bölgesel kalkınma projeleri üzerinde; Umure Örs’ün gençlik, spor ve uyuşturucuyla mücadele konusunda; Ece Billuroğlu’nun mali denetim konularında, İsmail Balcı’nın hukuki konularda, Metin Bilmem’in yeni cezaevi tamamlanana kadar mevcut cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi alanında, Mehmet Başel’in ekonominin iki temel bacağından biri olan turizm konularında danışmanlık veya çalışmalar yapmaya başladığını, Başbakanlıkta görevlendirmeyi düşündüğü daha müşavirlerin bulunduğunu söyledi.



15 YENİ PROJE

Erhürman, Hükümetin üç ayaklı bir çalışma yürüttüğünü, bunların birincisinin rutin işler ve atamalar; ikincisinin denetimler ve hukuka aykırı işlerin tespiti, üçüncünün ve en önemsediği ayağın da yeni projeler olduğunu kaydetti.



BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

Başlatılan 15 projenin birincisinin bölgesel kalkınma projesi olduğunu kaydeden Erhürman, öncelikli bölgenin İskele-Karpaz olduğunu, TC ile yeni mali protokol için başlayacak görüşmelerde bu konunun önemli olduğunu kaydetti.



Bu bölgenin işsizliğin en yüksek, eğitimin en düşük, kilometre kareye düşen insan sayısının en az, iş edinip de hayat sürdürmenin en sıkıntılı olduğu bölge olduğunu kaydeden Erhürman, İskele Karpaz Kalkınma Projesinin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu; Lapta Yeşilırmak bölgesinin ikinci öncelikli kalkınma bölgesi olduğunu, bu bölgenin alternatif turizm, tarım ve yüksek eğitim üzerinden kalkınmasını öngördüklerini, üçüncü öncelikli bölgenin Mesarya, Lefkoşa Surları ve Gazimağusa Surları içerisi ile Lefke kasaba bölgeleri olduğunu söyledi.



LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ

İkinci temel projenin, Lefkoşa Sanayi Bölgesi taşkın önleme projesi olduğunu kaydeden Erhürman, bunun için 6 milyon TL ayrıldığını, ek takviyeler de yapılabileceğini, bir sonraki yağış dönemine kadar bu projeyi tamamlamak düşüncesinde olduklarını söyledi.



GENÇLİK MERKEZLERİ

Üçüncü proje için, Gazimağusa Maraş ve Lefkoşa Surları içerisinin yoksulluk bölgesi ve risk bölgesi olarak pilot bölge belirlendiğini kaydeden Erhürman, bahse konu bölgelere gençlik merkezleri yapılması öngörüldüğünü, bu yönde yer tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.



SPOR POLİTİKASI OLUŞTURULACAK

Dördüncü proje olarak, hedeflerinin bir spor politikası ortaya koymak olduğunu kaydeden Erhürman, spora para aktarmanın ötesinde, çocukların sportif yeteneğinin belirlenmesi, kulüplerin futbol dışında başka branşlarda da faaliyet göstermesini hedeflediklerini, futbola karşı olmadıklarını ancak sporun sadece futbol olarak görülmemesi yönünde çalışmaları bulunduğunu söyledi.



Erhürman, futbolda uluslararası müsabaka yapılmasında sıkıntıların büyük olmasına rağmen bazı branşlarda sıkıntıların daha az olduğunu, hatta bazı dallarda engelleme bulunmadığını da kaydetti.



Futbola 5 milyon TL verilmesi yönünde imzalanan protokolle ilgili olarak ise Erhürman, bu sözün 2017 Temmuz’da bir önceki hükümet tarafından verildiğini, kulüplerin de planlamalarını bunun üzerinden yaptığını göz önüne alarak, protokolün imzalandığını ancak, gelecek yıl spor politikası öncelikleri üzerinden bütçenin belirleneceğini söyledi.



Yetenek seçimi için Lefkoşa Surları içerisinin pilot bölge olarak belirlendiğini kaydeden Erhürman, projenin amacının genç sporcuların başarılarının arttırılmasına yardımcı olmak ve gelişimlerinin takip edilmesi olduğunu, Projenin iki ayda tamamlanmasının ardından düşüncenin ülke çapında uygulamaya konması olduğunu söyledi.



GENÇ TEPE PARKI



Beşinci projenin Domuzcular Burnu bölgesinde kalan bölgede yapılması öngörülen Genç Tepe Parkı Projesi olduğunu kaydeden Erhürman, geçen hükümet döneminde başlatılan projenin revize edilmekte olduğunu, Projenin aşama aşama hızla hayata geçirilip, aşama aşama hizmete açılacağını çünkü parasının ayrıldığını, Projenin üç etapta yapılacağını, ilk iki etabın bu hükümetin görev döneminde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.



ENGELSİZ SPOR SALONU



Başbakan Erhürman, altıncı projenin Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu’nun tamamlanması olduğunu söyledi.



ÜNİVERSİTELERDE OKUL SONRASI EĞİTİM



Yedinci projenin okul sonrası öğrencilere bilim, sanat ve spor alanlarında üniversitelerde eğitim verilmesi olduğunu kaydeden Erhürman, konuyu bazı üniversite yetkilileri ile görüştüğünü, proje çerçevesinde kamu okullarında okuyan çocuklara yönelik öğleden sonraları bilim, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesinin, her üniversitenin bu kapsamda 30-40 çocuktan sorumlu olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



KOOPERATİFLERİN DENETLENMESİ İÇİN İZLEME VE RİSK MERKEZİ



Sekizinci projenin Kooperatif Şirketeler Mukayyitliği ile ilgili olduğunu kaydeden Erhürman, Mukayyitliğin en büyük görevinin denetim olduğunu, bu kapsamda izleme ve risk merkezi kurulması üzerinde çalıştıklarını, merkezin kurulmasıyla Mukayyitliğin tüm bilgileri günlük ve anlık denetleme olanağı olacağını söyledi.



SENFONİ ORKESTRASI İLE İLGİLİ PROJE



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na bir bina sağlamanın projeleri arasında olduğunu kaydeden Erhürman, konuyla ilgili Lefkoşa surları içerisinde kalan eski vakıflar pasajı ile ilgili hem proje hem de Evkaf ile çalışmaların tamamlandığını ifade etti.



CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM



Onuncu projelerinin cezaevindeki gençlere yönelik olduğuna işaret eden Erhürman, Merkezi Cezaevi’nde, genç mahkum ve tutuklular açısından sıkıntılı bir durum bulunduğunu, bahse konu kesimin belli bir eğitimden geçerek tahliye edilmelerinin önemli olduğunu, aksi halde aynı suçu veya daha ağır suçları işleme olasılığının yüksek olacağını, bu projeyi hayata geçirmek için yeni cezaevinin tamamlanmasını beklemeyeceklerini kaydetti. Erhürman, şartlı tahliyede bu Cezaevi’nde alınacak eğitimlerin önemli bir unsur olacağını söyledi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Onbirinci projelerinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu, bunun en çok üzerinde durulan konulardan biri olduğunu kaydeden Erhürman, mevzuattaki eksiklikler üzerinde çalışma başlatıldığını, diğer taraftan uyuşturucu ölçen cihazların tedariki için para ayrıldığını, ancak bazı tıbbi ilaç kullananlarda yanlış sonuçlar alınabileceği yönünde duyumlar üzerine araştırma başlattıklarını söyledi.



KIBRISLI TÜRKLERİN GERİ DÖNMESİ VEYA YATIRIM YAPMASI



Onikinci projelerinin yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye geri dönmesi veya yatırım yapması ile ilgili olduğunu belirten Erhürman, bu konuyla ilgili olarak Avustralya, Türkiye ve İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin envanterinin çıkarılması üzerinde çalışma başlattıklarını, bu konuda ilgili nüfus otoriterleriyle ile bağlantı kurulduğunu, çalışmanın ülkede yatırım olanaklarını belirlemek için yürütüldüğünü kaydetti.



KİTAP OKUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI



Başbakan Tufan Erhürman, kitap okumanın yaygınlaştırılması için Gençlik Dairesi kapsamında bir proje başlattıklarını, ülkede kitap okumanın “çok ciddi şekilde geriye gidilen bir vaka” olduğunu, yaza girmeden bu projenin uygulamaya konacağını söyledi.



Erhürman, projeleri arasında, rehabilitasyon amaçlı, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATE) de bulunduğunu, iki yer üzerinde çalıştıklarını, bu projeyi bir yıl içerisinde tamamlama hedefi koyduklarını kaydetti.



Kültürel mirasın tanıtımı konusunda da proje başlattıklarını belirten Erhürman, kültürel mirasın tanıtımını yapacaklarını söyledi.



ENGELLİLERİN SPORA TEŞVİK EDİLMESİ



Erhürman, on beşinci projelerinin engelliler için sporun yaygınlaştırılması projesi olduğunu, amaçlarının Batıda ve Doğuda ikamet eden engellilere, gerek taşınma gerekse de spor tesislerinde spor yapma imkanı sağlamak ve basketbol dışında diğer dallarda da sporu teşvik etmek olduğunu söyledi.



Bosna’da ikincilik elde eden engelli basketbol takımının Cuma ve Salı günü basketbol maçı bulunduğunu kaydeden Erhürman, halkın maçlarına giderek destek vermesinin takımın motivasyonu açısından önemli oluğunu kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanan mallarla ilgili düzenlemelere kriter getireceklerini açıklayarak, “Ya bu düzene geçeriz ya da tartışmaların içinde boğulur gideriz” dedi.

Hangi malların kimlere hangi kriterlerle kiralandığının bilinmediğini belirten Başbakan, “Bu ülkedeki sorun kriter sorundur. Hangi evkaf taşınmazı, hangi kritere göre kiraya verildi, bilen var mı?” diye sordu.

Başbakan Tufan Erhürman, bugünkü basını bilgilendirme toplantısında soruları da yanıtladı. Sınır kapıları konusunda Rum tarafına “Üzerinize düşeni yapın” çağrısı da yapan Başbakan, “Sayın Anastasiadis, müzakerelerin başlaması konusunda bizi çok da umutlandıran bir tavır içinde değil. Hiç olmazsa geçmişte verilen sözlerin gereği yerine getirilsin” dedi.

“Yerel seçimler” “döviz”, “kiralanan mallar”, “sınır kapıları” konuları üzerine konuşan Başbakan, yerel seçimin 1 Temmuz’da olmasının da yasaya uygun olarak ileri saat uygulamasına geçilmesinin de yarınki Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirtti.

Dövizdeki artış konusunda Merkez Bankası ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın verilerinin birlikte değerlendirileceğini söyleyen Erhürman, “Sınırlı olanaklara rağmen yapılabilecekler var” şeklinde konuştu.

İLK SORU YEREL SEÇİMDEN GELDİ

Basın toplantısında ilk olarak yerel seçimler ve seçim yasaklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan, “Seçim yasakları 60 gündür. Yasal değişikle 40 güne indirilmesi çalışması var. İlla bu olacak diye bir şey yok ama çalışma var” dedi.

Yerel seçimlerin yasaya göre haziran ayı sonunda olması gerektiğini, ancak haziran sonunun üniversite sınavlarına, bir hafta öncesinin de bayrama denk geldiğini belirten Erhürman, “Yasada küçük bir değişikle yerel seçimlerin 1 Temmuz’da ya da Temmuz içinde yapılması söz konusu olabilir. Konuyu yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Erhürman, 4 partinin ‘yerel seçimlerde her beldede ittifak yapacağız’ şeklinde çalışması olmadığını, hangi beldede hangi adayın belirleneceği konusunda komiteler düzeyinde toplantılar yapıldığını belirtti.

Komitelerin 3 kez toplantı yaptığını ve görüşlerin olgunlaştığı söyleyen Başbakan, bu hafta başında genel başkanlar ve sekreterler düzeyinde yapılacak toplantıda konunun karara bağlanacağını açıkladı.

Seçim yasaklarının projelere engel olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Erhürman, seçim yasaklarına girilecek diye hiçbir şey yapılmayacağının düşünüldüğünü ancak bunun doğru olmadığını belirtti.

Erhürman, projelerle ilgili ihtiyaçların yasaklarla sınırlı olamayacağını belirtti.

DÖVİZDEKİ ARTIŞ… “SINIRLI OLANAKLARA RAĞMEN YAPILABİLECEKLER VAR”

Dövizdeki dalgalanmayla ilgili soru üzerine Başbakan, Merkez Bankası yetkilileri ile görüştüğünü ve iki konuda rapor talep ettiğini söyledi.

Başbakan, raporların dövizdeki artış karşısında nasıl rahatlama sağlanacağı, bankalar nezdinde ne yapılabileceği ve kriz planı hakkında olduğunu aktardı.

Erhürman, bankalar nezdinde ne yapılabileceğiyle ilgili raporun hazırlandığını ve kendisine iletildiğini söyleyerek, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın da döviz konusunda bir çalışması olduğunu anımsattı.

Başbakan, Merkez Bankası ile bakanlığın verilerinin birleştirilerek değerlendirileceğini, Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nu toplayıp bu konuda karar üreteceklerini söyledi.

Dövizdeki dalgalanmalarla ilgili mücadelenin sınırlı olduğunu ancak geçmiş dönemlerde de bu alanda uygulamalar yapıldığını belirten Tufan Erhürman, “Sınırlı olanaklara rağmen yapılabilecekler var” dedi.

KKTC’de Türk Lirası kullanıldığını ancak kamuoyunda gelirlere göre borçlanma konusunda yeterli algı olmadığını belirten Başbakan, bu konuda farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu vurguladı.

KTHY BİNASI: “MAHKEME KARARI NE DİYORSA HÜKÜMET ONU YAPACAK”

KTHY binasının satışı konusundaki soru üzerine Başbakan, bununla ilgili mahkeme kararı olduğunu anımsatarak, “Mahkeme kararı ne diyorsa hükümet onu yapacak” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın binanın devlet olanaklarıyla satın alınıp alınamayacağı, bütçe yaratılıp yaratılmayacağı konusunda bir çalışması olduğunu da belirten Erhürman, “Tercihimiz buranın satın alınması” dedi.

Erhürman, binanın hem sembolik hem de konumsal önemine değindi.

BAŞBAKANDAN, SINIR KAPILARI KONUSUNDA RUM TARAFINA ÇAĞRI: “ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPIN”

Derinya ve Aplıç sınır kapılarıyla ilgili de konuşan Başbakan, bütçenin de onaylanmasıyla hükümetin Türk tarafındaki eksikliklerin giderilmesi için üzerine düşeni yapacağını belirtti.

Her iki kapının eş zamanlı açılmasıyla ilgili karara işaret eden Erhürman, aynı gün aynı saatte olmasa bile kapıların eş zamanlı açılması gerektiğinin üzerinde durdu.

Rum Lider Nikos Anastasiadis aracılığıyla Rum tarafına “Aplıç ve Derinya kapılarıyla ilgili üzerinize düşeni yapın” çağrısında bulunan Başbakan, “Sayın Anastasiadis, müzakerelerin başlaması konusunda bizi çok da umutlandıran bir tavır içinde değil. Hiç olmazsa geçmişte verilen sözler, iki halkın yakınlaşmasına, iki idarenin ekonomisine katkı koyacak bu girişimler hayata geçsin” dedi.

VAKIFLAR… “KİRALANMA İŞLEMLERİ MEVZUATA BAĞLANMALI”

Vakıflarla ilgili soruyu da yanıtlayan Başbakan, bugüne kadar Vakıflar Genel Müdürü İbrahim Benter ile 3 kez görüştüğünü kaydetti.

Vakıf mallarının kiralanmasıyla ilgili sözleşmelerin envanterini görmek istediğini, Benter’in bu konuda kendisine birtakım belgeler ulaştırdığını ifade eden Başbakan, “Kiralanma işlemleri mevzuata bağlanmalı. Uygulamaların yönetim değişikçe değişmesini istemiyorum” dedi.

Vakıf mallarıyla ilgili ciddi bir envanter olduğunu da kaydeden Başbakan, “Sayın Benter’le vakıf mallarının doğru amaçlar doğrultusunda kullanılması için hemfikiriz. Benter’le de personeliyle de ortak çalışma yapabiliriz. Ancak uygulamada farklılık olursa evkaf için de yetkimi kullanacağım” dedi.

Vakıflarda bugüne kadar çalışılan yönetimin doğru olmadığını kaydeden Tufan Erhürman, hangi vakıf malının hangi amaçla kime ve ne kadara kiralandığının kriteri olması gerektiği üzerinde durdu.

Dome Otel konusunda da konuşan Başbakan, Vakıflar ile Dome Otel arasındaki tartışmanın kamuoyu önünde yapılmasına razı olmadığını, bu tartışmaya ara verilmesini istediğini, tarafları bir araya getirip bu konuyu konuşacaklarını söyledi.

“SÖZLEŞME ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEYENLERİN SÖZLEŞMELERİ İPTAL EDİLECEK”

Başbakan, kiralanan evkaf malları ile ilgili sözleşmelerin yerine getirilmediğini de kaydederek, “Sözleşme şartlarını yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri iptal edilecek. Evkaf mallarını kamu yararına sunmak gibi meselem var. Bunu hayata geçireceğiz. Kiralama faaliyetleri mevzuata bağlanacak” açıklamasında bulundu.

“Evkaf malları hava parası üzerine rant elde edilecek kaynaklar değil. Böyle bir lüksümüz yok” diyen Başbakan, sözleşmelerin tek tek gözden geçirileceğini belirtti.

Maronitlerle ilgili soru üzerine bu çalışmanın Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı uhdesinde yürütüldüğünü söyleyen Başbakan Erhürman, “Çağdaş, pratik ve itibarımıza uygun bir uygulama hayata geçecek” dedi.

Başbakan, detaylı açıklamanın ilgili bakanlık tarafından yapılacağını da sözlerine ekledi.

AB’NİN TÜRKİYE RAPORU… “KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL…”

AB’nin Türkiye ilgili raporunun sorulması üzerine Başbakan, “Türkiye’yi kınıyor bizi göz ardı ediyorlar, bu kabul edilebilir değil. Bu tanınmamızla ilgili de değil. İrademizin oraya yansıması lazım” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Türkiye’yi kınıyoruz, adadan çekilsin, hak taleplerinden vazgeçsin. Güney, faaliyetlerine yalnız devam etsin. Bunun da egemen devlete dayandırsın. Bu kabul edilebilir değil. Siyasi parti farkı olmaksın bunu dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETTEKİ SORUN KRİTER SORUNDUR”

Başbakan, vakıflar gibi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ilgili düzenlemelere kriter getireceklerini kaydederek, “Memleketteki sorun kriter sorundur” vurgusunda bulundu.

Saatler konusundaki soru üzerine Başbakan, yasanın uygulanacağını belirterek, konunun yarınki Bakanlar Kurulu’nun gündeminde olduğunu belirtti.