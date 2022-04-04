Erhürman: Belediyelerle İlgili Tasarıyı Geri Çekin Doğru Dürüst Çalışalım

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesinde söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili ayrıntılı metnin komitede olduğunu ve önceden bu tasarıyla ilgili eleştirilerini ilettiklerini belirtti. Erhürman, nüfusu 5 bin 1 olan beldenin belediye olmasını sağlayan maddenin değiştirildiğini ve rakamın 20 bin yapıldığını söyledi.

Erhürman, bu yasa tasarısında bunun gibi çok madde olduğunu her verdikleri örneğin tek tek değiştirilerek reform yapılamayacağını kaydetti.

Yasa tasarısının çalakalem hazırlandığını, verdikleri örnek gibi bir dizi sorun barındıran yasa tasarısının sorun yaratacağını belirten Erhürman, tasarının en büyük sorununun da nüfus karmaşası olduğunu ifade etti.

Erhürman, komitede tasarının eksikliklerinin dile getirildiğini, en başta belediyelerin tek kriterinin nüfus olmaması gerektiğini vurguladıklarını anlatarak bu yanlışlara rağmen tasarının ivediliğinin istenmesinin kaosa neden olacağını belirtti.

Erhürman, ivediliği reddedeceklerini söyleyerek bu tasarının üzerinde çalışılması gereken çok fazla konu olduğunu yineleyerek, “Geri çekin doğru dürüst çalışalım bu tasarı reform olmayı hak etsin” dedi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, Meclis Başkanı Töre’nin 1 Nisan’da pozitif olduğunu açıkladığını, 4 Nisan’da Meclis kürsüsünde yer alarak dünya tarihine geçtiğini söyledi. Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın mevzuatının bu yönde olmadığını hatırlatarak kendisinin ithamda bulunduğu iddiasını yadırgadığını belirtti.

Reformun deneme-yanılma yoluyla hazırlanmaya çalışıldığını kaydederek, belediyelerin kriterlerinin çeşitlerinin belirlenmesi ve potansiyelinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediklerini hatırlattı.

Özersay, önceden dile getirdikleri eleştirileri tekrarlayarak, gelinen noktada bu tasarının üzerinde çalışılmamış olduğunun görüldüğünü belirtti.

Özersay, elektrik faturasını bugün gören vatandaşın isyanının büyümesiyle yeniden gözden geçirileceğinin açıklanmasının bu konuda da deneme yanılma yönteminin denendiğini gösterdiğini kaydetti.

Belediyeler konusunda da doğru bir yaklaşım izlenmediğini söyleyen Özersay, belediye reformunun sayının azaltılmasını desteklediklerini ancak verimlilik kriteri gibi farklı etkenlerin göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği oy çokluğuyla kabul edildi.

“SON SİYASİ GELİŞMELER”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesinden söz alarak “Son siyasi gelişmeler başlığıyla” söz aldı.

Özersay, Başbakan’ın hukuken değilse bile siyasi etik kapsamında cevap vermesi gerektiğini belirterek, “öneri yapmıyorsunuz deniyorsa cevap vermesi gerekli” dedi.

Cevap verilmeyecekse muhalefetin konuşmasının manası olmayacağını, bunun demokrasinin devamı için önemli olduğunu kaydeden Özersay, geçen hafta yapılan konuşmaları ciddiye alsalardı münhalsiz alımların ve atamaların devam etmeyeceğini söyledi.

Bugün ülkede tüm asansörleri denetleyecek tek kişi kaldığını, diğer kişilerin farklı konumlara görevlendirdiğine dikkati çeken Özersay, yetkililer geçen hafta “yakıt sorunu yok” derken hafta sonu Teknecik’in çalışmadığını hatırlattı.

Geçen hafta iki gün sonra yakıt gelecek bilgisini Başbakan’a kimin verdiğini ve konunun soruşturulup soruşturulmayacağını bilmek istediğini söyleyen Özersay, elektrik faturalarında yaşanan fahiş artışın nasıl çözüleceğini sordu ve yasa geçerken o zaman da eksiklikleri dile getirdiklerini hatırlattı.

Kudret Özersay, 2018 yılında müşavirliği kaldıran yasayı geçirdiklerini ancak yeni bir yöntem geliştirilerek parti içindeki kişilerin değiştirilerek müdür atanması yoluna gidildiğini belirterek bunu da ortadan kaldırmanın üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Meclis’e yapılan müdür atamasına işaret eden Özersay, geçmişte yapılan yanlışlardan sonra bu çürümüş siyasetin devam edemeyeceğini kaydetti.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, elektrik konusunda “öneri yapın” çağrısını değerlendirerek çeşitli fikirler sunduklarını ancak kabul görmediğini ancak şimdi yeniden değerlendirileceğinin söylendiğini belirtti.

Elektrikte yapılan değişikliği “kaçınılmaz” olarak lanse eden hükümetin bugün değerlendirme yapacağını açıklamasını eleştiren Erhürman, o dönemde kendi yaptıkları öneriler dikkate alınsaydı bugün bu kaosun yaşanmayacağını söyledi.

Gelen faturaların nasıl değerlendirileceğine açıklık getirilmediğini, halkın sürekli bile isteye kaosa sürüklendiğini savunan Erhürman, “Madem değerlendirme yapılabiliyorsa niye illaki kaosu bekliyorsunuz” dedi.

Erhürman, “Olmadı, olmayacak çünkü dersinizi çalışmıyorsunuz, eleştiri kabul etmiyorsunuz” diyerek, faturaların nasıl geleceğini niye akıl edemediklerini anlamadığını kaydetti.

İçkiye yapılan zamla ilgili de uyarılarda bulunduklarını, bunun sigaraya yapılan zamma benzemediğini, bir dizi farklı sektörü etkileyeceğini, çalışma yaşamının da fazlasıyla etkileneceğini anlattıklarını hatta alışverişin Güney’e kayacağını söylediklerini hatırlatan Erhürman, tek tek anlattıklarını ama hükümetin bildiğini okuyarak 3 hafta sonra yeniden değerlendireceklerini açıkladığını belirtti.

CTP Genel Başkanı Erhürman, hiçbir adımın çalışılmadığını ve el yordamıyla ülke yönetilemeyeceğini anlamadıklarını söyleyerek, bu kadar öneriye rağmen hiçbirini değerlendirmeyenlerin kaos başlayınca yeniden değerlendirerek ülke yönetilmeyeceğini ifade etti.

Belediyeler, elektrik, alkol zammı gibi adımların hep yeniden değerlendirilmek zorunda kaldığını hatırlatarak, protokolün de haftaya kimse görmeden imzalanacağını ve yine sorun çıkınca değerlendirmeye gidileceğini savunan Erhürman, “Tek derdiniz protokolü törenlerle imzalamak” dedi.

Erhürman, ortak akıl aranmadığını, buna rağmen sosyal medyadan “öneri yapın” çağrısı yapıldığını kaydederek, bu hataları saklamak için de hükümetin nereye kime saldıracağını bilemez hale geldiğini söyledi.

Sosyal medyadan “öneri yap” diyenlerin Meclis’te yapılan konuşmaları bile dinlemediğini, zaten yapılan hiçbir önerinin de değerlendirilmediğini söyleyen Erhürman, “İnsanların canını yakıyorsunuz, insanlar o yüzden sokakta. Yanlıştır elektrik zammı da, alkol zammı da, belediyeler reformu da… Şimdi protokol imzalıyorsunuz ülkeyi uçuruma götürdüğünüzü fark edin” diye konuştu.

“HALK KAFASINI DUVARA VURUYOR, FARK EDİN, ZAMLARI GERİ ÇEKİN”

Erhürman, “Bugün artık halkın kafasının duvara vurduğunu fark edin ve zamları geri çekin. Biz aynı önerileri yinelemeye hazırız, dinleyecekseniz…” dedi.

ATUN: ELEKTRİK İŞİ AZ LAF ÇOK İŞ GEREKTİRİYOR”

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Sunat Atun, elektrik konusunda tarife sisteminin nasıl olması gerektiğinin İnkişaf Yasası’yla belirlendiğini ve buna aykırı hareket etmenin suç olduğunu hatırlatarak, uyulmadığı zamanlardan yaratılan borçlarla ilgili bilgi verdi.

Elektrik Kurumu’nun 50-60 günlük yakıt stokuyla çalıştığını, şimdi bunu yapamadıkları için Güney’den ve AKSA’dan destek alındığını ifade eden Atun, “Elektrik işi az laf çok iş gerektiriyor” dedi.

Atun, kendilerinin de muhalefette bulunduğunu 2018’de kurlarda yaşanan zıplama nedeniyle zam yapıldığını, devletin mükellefiyetlerini yerine getirmek için gerekeni yapmakla yükümlü olduklarını söylediğini kaydetti.

“DEVLETİN BORÇLANMA KABİLİYETİ BİTTİ”

Halka karşı bu tavırların doğru olmadığını, devletin borçlanma kabiliyetinin bittiğini, tek borcu olan kurumun KIBTEK olmadığını dile getiren Atun, güncellenmemiş elektrik fiyatlarının borçları çığ gibi büyüttüğünü söyledi.

Atun, ülkenin iç kaynaklarıyla borçların ödenemeyecek hale geldiğini, tüm yolları değerlendirdiklerini belirterek, yapılan tüm işlerin çalışıldığını ancak yapılan önerilerin uygulanabilir olmadığını ifade etti.

“ELEKTRİK FATURALARI İÇİN ELDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Atun konuşmasının ardından sorulara da cevap vererek, yakıtın gelişiyle ilgili yanlış bilgi verilmediğini, sadece kontrol edilemez aksilikler yaşandığını kaydetti. Atun, elektrik faturalarının değerlendirilmesiyle ilgili de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, durumun önceki gibi olmadığını, pandemi döneminde eldeki kaynakların sarf edilerek iç kaynakların kullanıldığını, denk bütçenin buna olanak sağladığını vurguladı.

Kaynak ihtiyacının giderek büyüdüğünü, küresel hareketlilikle borçların arttığını kaydederek realite çerçevesinde adım atmak zorunda olduklarını söyleyen Bakan Atun, içkideki zammın uzun zamandır güncelleme yapılmaması nedeniyle fiyatların sürdürülebilir olmaması nedeniyle zorunlu olduğunu kaydetti.

Atun, devletin gelirini ihmal edemeyeceğini, bunun kaçakçılığı da arttırdığını söyleyerek, Gümrük Dairesi’ne yaptırılan çalışmayı paylaşarak güneye oranla fersah fersah ucuz olunduğunu ve alışverişte kaymanın olmayacağını anlattı.

Maliye Bakanı Sunat Atun, kabloyla elektrik konusunun yakın gündemde görülmediğini, onarım ve bakım konusunda güncel bilgisi olmadığını, sevkiyat programının da hazırlandığını ancak ödemenin yapılabilmesiyle güncellendiğini anlattı.

TÜRKİYE’DE İHTİYAÇLAR, BÜTÇE AÇIĞI, ENERJİ ARTIRIMI GÖRÜŞÜLDÜ

Atun, Türkiye ziyaretiyle ilgili de bilgi vererek, ihtiyaçları ve bütçe açığını anlattıklarını ve enerji artırımı talep ettiklerini söyledi.

Atun, atılacak adımlarla ilgili teknik bilgi de verdi.

Atun’a yerinden soru soran CTP milletvekili Doğus Derya, güneyden fersah fersah ucuz olunduğu söyleminin halkı yanlış yönlendirdiğini, alkol zammını ise sadece TC’yle kıyaslayan açıklamalar yaptıklarını kaydederek “TC’ninki ideolojik bir artış, biz de o doğrultuda adım atıyoruz” diyerek KKTC’deki asgari ücretle Güney’dekini kıyaslarsak, masrafın aynı olduğu söyleminin gerçek olmadığını anlattı.

“Kendi ideolojilerimle devlet politikası belirlemek haddim değil” diyen Atun, alkolde adet değil litre başına gümrük alınmasının konuyu buraya getirdiğini, onun düzeltilebileceğini söyledi. Atun, ekonominin güneye kayacağına inanmadığını, gümrüğün yaptığı çalışmayı paylaşabileceklerini belirtti.

Sunat Atun, gerekçelerle yapılan yeniden düzenlemelere açıklık getirmeye çalıştığını, Başbakanın gereken açıklamaları yapmaktan kaçmayacağını belirtti.

Meclis’te daha sonra Başbakan Faiz Sucuoğlu söz aldı.