Erhürman: Belgeleri aldık hukuki süreç başlayacak

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin bilgi talebiyle Tufan Erhürman başkanlığında Başbakanlık'a giden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 18 Milletvekili, Üstel ile görüştü. CTP, Başbakanlık’tan KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin talep Ettiği belgeleri aldı. Belgeleri aldıktan sonra Başbakanlık önünde kısa bir basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “İlk bakışta normalin 3 katı fazla rakam gördük. Detaylı açıklama yapıp yargıya taşıyacağız” dedi.

Parti içerisinde kurulan küçük komite ile hemen veriler üzerinde çalışma başlatacaklarını belirten Erhürman, “İlk etapta navlun ücretlerinde normalin üç katı üzerinde rakam gördük. Bu bir karar için geçerli, dört karar var, tümünü hesaplayıp doğru bilgi vereceğiz” dedi. Erhürman, yapılan çalışmanın gün içinde yeniden basın ile paylaşılacağını ve hukuki süreç için girişimlerin hemen yapılacağını kaydetti.