Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da toplandı. Genel Kurul toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar işlemleri yapıldı.

Bu bölümde “Güzelyurt Hastanesi İle İlgili İhale Sureci, Bu Süreçte Yaşananlar ve Kamu İhale Yasası’nın Pratikte Ortaya Çıkardığı Zorluklar İle İlgili Araştırma Komitesi”nin başkan ve başkan vekiline ilişkin tezkere görüşüldü.

Komitenin Başkanlığını CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Başkan Vekilliğini UBP Milletvekili Ali Pilli yapacak.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dünya Orman Günü” dolayısıyla söz alarak konuşma yaptı.

Kumyalı’daki 565 dönümlük orman arazisinin kiralanması konusundaki durumun ne olduğunu soran Erhürman, Ekim 2016’da kira sözleşmesi imzalandığını, ancak sözleşmede bazı çelişkili maddeler bulunduğunu savundu. Erhürman, kira sözleşmesinden bazı maddeler okuyarak, konunun netleştirilmesini talep etti. Erhürman, “ben böyle bir şey hayatımda görmedim” dedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ilgili projeyle tesisler yapılacağını, ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Denktaş, toplamda projenin bin dönüm olduğunu, sözleşmelerin imzalandığını, yatırımın gerçekten yapılacağından emin olunması için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandığını, hedefin bölgenin turizm yatırım alanı ilan edilmesi olduğunu kaydetti.

Projeye olumlu baktığını söyleyen Denktaş, bölgede bir yatırımcı değil, bir yatırımcı grubu olduğunu ifade etti. Denktaş, projenin gerçekleşmesinin ülke ve bölgenin faydasına olacağını dile getirdi. Denktaş, uygun ve faydalı projelerin risk ve tedbirini alarak projelerin önünü açma yanlısı olduklarını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu toplantısında daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Gündemde, güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular bölümü de var.