 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.282
  • Altın 142,952
  • Dolar 3,6100
  • Euro 3,8953
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Erhürman: “ben böyle bir şey hayatımda görmedim”

» »
Erhürman: “ben böyle bir şey hayatımda görmedim”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da toplandı. Genel Kurul toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar işlemleri yapıldı.

Bu bölümde “Güzelyurt Hastanesi İle İlgili İhale Sureci, Bu Süreçte Yaşananlar ve Kamu İhale Yasası’nın Pratikte Ortaya Çıkardığı Zorluklar İle İlgili Araştırma Komitesi”nin başkan ve başkan vekiline ilişkin tezkere görüşüldü.

Komitenin Başkanlığını CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, Başkan Vekilliğini UBP Milletvekili Ali Pilli yapacak.

ERHÜRMAN

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Dünya Orman Günü” dolayısıyla söz alarak konuşma yaptı.

Kumyalı’daki 565 dönümlük orman arazisinin kiralanması konusundaki durumun ne olduğunu soran Erhürman, Ekim 2016’da kira sözleşmesi imzalandığını, ancak sözleşmede bazı çelişkili maddeler bulunduğunu savundu. Erhürman, kira sözleşmesinden bazı maddeler okuyarak, konunun netleştirilmesini talep etti. Erhürman, “ben böyle bir şey hayatımda görmedim” dedi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ilgili projeyle tesisler yapılacağını, ciddiyetinin anlaşılması gerektiğini belirtti.

Denktaş, toplamda projenin bin dönüm olduğunu, sözleşmelerin imzalandığını, yatırımın gerçekten yapılacağından emin olunması için 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandığını, hedefin bölgenin turizm yatırım alanı ilan edilmesi olduğunu kaydetti.

Projeye olumlu baktığını söyleyen Denktaş, bölgede bir yatırımcı değil, bir yatırımcı grubu olduğunu ifade etti. Denktaş, projenin gerçekleşmesinin ülke ve bölgenin faydasına olacağını dile getirdi. Denktaş, uygun ve faydalı projelerin risk ve tedbirini alarak projelerin önünü açma yanlısı olduklarını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu toplantısında daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Gündemde, güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular bölümü de var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ÇATOM KOOP dayanışmanın artmasını temenni etti21 Mart 2017 Salı 11:54
  • Erhürman: “ben böyle bir şey hayatımda görmedim”21 Mart 2017 Salı 11:53
  • Sağlık Turizmi Konseyi’nden “Çorabını Gey da Gel” yürüyüşüne destek21 Mart 2017 Salı 09:58
  • 26 yaşındaki genç ağır yaralandı...21 Mart 2017 Salı 09:34
  • Hani RHA’lara denetim getirilmişti?21 Mart 2017 Salı 09:01
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!21 Mart 2017 Salı 08:17
  • Doğaya armağan...20 Mart 2017 Pazartesi 16:44
  • Yaşlılara yönelik yemek düzenlendi20 Mart 2017 Pazartesi 16:34
  • Doktorlara maaş artışı!20 Mart 2017 Pazartesi 16:31
  • YYK’da UBP’yi temsil eden üyeliğe Yasemin Tanpınar getirildi20 Mart 2017 Pazartesi 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti