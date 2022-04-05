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Erhürman: ‘Ben yaparım olur’ zihniyeti hakim, reform böyle yapılmaz

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Erhürman: ‘Ben yaparım olur’ zihniyeti hakim, reform böyle yapılmaz
Erhürman: ‘Ben yaparım olur’ zihniyeti hakim, reform böyle yapılmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve bazı milletvekilleri, bugün Meclis önünde eylem yapan Dikmen ve Yeniboğaziçi belediyelerinin eylemine katılarak destek belirtti.

Eylem sırasında basına açıklama yapan Erhürman, ‘ben yaparım olur’ zihniyetinin hakim olduğunu vurguladı. Erhürman, ‘reformun’ bu şekilde yapılamayacağının altını çizdi.

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ERHÜRMAN: BELEDİYE BAŞKANLARIYLA BİLE KONUŞULMADI

Bazı belediyelerin Meclis önünde gerçekleştirdiği eylem sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kapatılması düşünülen belediyelerin belediye başkanlarıyla bile konuşulmadan önümüze ‘reform’ getirildi” diye konuştu. İnsanların da bunun sonucunda kendi beldelerine sahip çıkmaya çalıştığına dikkat çeken Erhürman, “Reform böyle yapılamaz. En geniş katılımla belde insanlarıyla da konuşarak yapılacak bir iştir. İnsanlara kriter sunmak zorundasınız. Benim aklıma öyle geldi, sizin belediyenizi kapattım diyemezsiniz. İnsanlara gerekçeli olarak ‘şu belediyeyle birleştiriyoruz’ demek zorundasınız” diye konuştu.

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“İNSANLARIN ARTIK CANI BURNUNDA”

Söz konusu Yasa Tasarısının, muhalefetle dahi konuşulmadan ‘pat’ diye Meclis’e getirildiğini vurgulayan Erhürman, “Bu insanların huzura ihtiyacı var. Doğru olan, ortak akılla birlikte yapılmasıdır. Bunu en geniş katılımla bu memlekette ele almak lazım. Ben yaparım olur zihniyeti şu ana kadar hakim oldu. Çekin bunları, hep birlikte konuşalım. Bugün seçim tarihiyle ilgili karar tasarısı sunduk, hükümetteki arkadaşların tavrı aynı şekilde devam ediyor” dedi. İnsanların gelgitler içinde gerilmeye devam ettiğini kaydeden Tufan Erhürman, “İnsanlar evine ekmek götürme sorunu yaşıyor. İnsanların artık canı burnunda” diye ekledi.

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