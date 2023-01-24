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Erhürman: Benim yükümün biraz daha hafifletileceği bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevinden istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili BRT’ye açıklama yaptı.
Erhürman: Benim yükümün biraz daha hafifletileceği bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevinden istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili BRT’ye açıklama yaptı.

Partinin yetkili organlarında son 10 gündür değerlendirme yaptıklarını ifade eden Erhürman, “Yaşadığım aile içi sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde görevimi yerine getirirken sıkıntılar yaşıyordum. Önemli olan partideki bu sorumluluk doğru bir şekilde yerine getirilmesidir” dedi.

“GENEL BAŞKAN OLARAK GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

Erhürman, genel başkan olarak görevinin başında olduğunu vurgulayarak, “Partinin yetkili organlarında görev dağılımı konusunda bir düzenleme yapma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Son dönemler yaşadığı sorunlardan dolayı parti içinde kendi yükünün biraz daha hafifletileceği bir sistem oluşturmayı hedefledikleri dile getiren Erhürman, “Görev dağılımını bu durumu hesaba katarak yapacağız” diye konuştu.

Erhürman, CTP’nin kişi partisi değil bir örgüt olduğuna dikkat çekerek, “CTP sağlam kadroları olan bir partidir. Görev dağılımını da bu doğrultuda gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

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