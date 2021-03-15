Erhürman: “Bıçak kemiğe dayandı ama hükümetin öncelikleri başka”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede bir yıldır turizmin olmadığını ve turizm emekçilerinin bu süre içerisinde işsiz ve aşsız olduklarını, bıçağın kemiğe dayandığını, ancak hükümetin önceliklerinin farklı olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu ülkede bir yıldır turizmin olmadığını ve turizm emekçilerinin bu süre içerisinde işsiz ve aşsız olduklarını, bıçağın kemiğe dayandığını, ancak hükümetin önceliklerinin farklı olduğunu söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, güven yaratılamadığı takdirde, kararlara uymamanın gündeme gelebileceğini, bunun da ülkeyi bir kaosa sürükleyeceğini ve ekonomik krizin, sosyal patlamalara dönüşeceğini savundu.