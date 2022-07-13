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Erhürman: Bıçak kemiği deldi, geçti!

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin, Avrupa’da en yüksekenflasyona sahip ülkelerin on katına yakın bir enflasyonla mücadele ettiğini söyledi.
Erhürman: Bıçak kemiği deldi, geçti!

Ülkedeki
yıllık enflasyonun yüzde 110’a, gıda enflasyonunun ise yüzde 126’ya dayandığının altını çizen
Erhürman, bu rakamların her ay daha da yükselmeye devam ettiğini kaydetti. Erhürman,
beraberindeki milletvekilleriyle birlikte önce Mehmetçik köyünü, ardından da İskele ilçesini
ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu ve halkla görüş alış verişinde bulundu. Tarihin en ciddi
ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminden geçildiğine işaret eden Erhürman, “Her
dakika demokrasimizden, ekonomimizden, çocuklarımızın torunlarımızın rızkından
kaybetmeye devam ediyoruz” dedi. Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 3 ayda 3 kez
hükümet bozulup kurulduğunu aktaran Erhürman, tarihin hiçbir döneminde önce yüzde 60’la
parti başkanlığına seçilen, ardından da genel seçimlerde 24 milletvekili çıkaran bir partinin
başkanının başbakanlığı kendi partisinden başka birine devretmek zorunda kalması gibi bir
durumla karşılaşılmadığını dile getirdi.

 

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“EKONOMİK KRİZİN ORTASINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAYA ÇALIŞTILAR”
Ülkede ekonomik kriz varken gayri meşru hükümetin ilk icraatının ifade özgürlüğünü
kısıtlamaya çalışmak olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, gazetecilerin sokakta,
kendilerinin de Meclis’te gösterdikleri kararlı duruş sayesinde bu yasanın hayata
geçmediğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti ile
imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Erhürman, protokolde
memleketin ekonomik durumuyla ilgili maddeler olması gerekirken, toplantı ve gösteri
yürüyüşleri hakkının sınırlanması, sendikal hakların sınırlandırılması ve toplu iş sözleşmesi
hakkının budanması gibi maddeler bulunduğuna, bunların hiçbirinin ekonomik ve mali
konularla alakası olmadığına dikkat çekti. Büyük ölçüde Türk Lirası kullanımından
kaynaklanan enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde protokolde buna dair bir madde
göremediklerini de kaydeden Erhürman, ekonomik ve mali işbirliği anlaşması adı altında
ülkede kurumsal yapıya ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin değişiklikler gündeme
getirildiğini vurguladı.

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“BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL”
Ülkedeki gidişatın iyiye doğru olmadığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,
yakın geçmişte çok büyük bir yangın yaşandığını ancak evlerdeki ekonomik yangından dolayı
bunun bile hak ettiği kadar gündem olamadığını belirtti. Bıçağın artık kemiği delip geçtiğini
aktaran Erhürman, “Bu arkadaşların bu işi bırakıp gitmesi lazım. Bunlar yerel yönetimleri de
yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Anayasa’yı deldiler geçtiler. Haziran’da yapılması gereken
seçimi Kasım sonuna ertelediler” dedi. Yaşanan ekonomik ve demokratik fukaralaşma
sürecinin bu ülkenin kaderi olmadığının altını çizen Erhürman, bütün bu sorunları Kıbrıs Türk
halkının iradesinin çözeceğine vurgu yaptı.

 

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