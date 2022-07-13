Erhürman: Bıçak kemiği deldi, geçti!

Ülkedeki

yıllık enflasyonun yüzde 110’a, gıda enflasyonunun ise yüzde 126’ya dayandığının altını çizen

Erhürman, bu rakamların her ay daha da yükselmeye devam ettiğini kaydetti. Erhürman,

beraberindeki milletvekilleriyle birlikte önce Mehmetçik köyünü, ardından da İskele ilçesini

ziyaret ederek yurttaşlarla buluştu ve halkla görüş alış verişinde bulundu. Tarihin en ciddi

ekonomik ve demokratik fukaralaşma döneminden geçildiğine işaret eden Erhürman, “Her

dakika demokrasimizden, ekonomimizden, çocuklarımızın torunlarımızın rızkından

kaybetmeye devam ediyoruz” dedi. Seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen 3 ayda 3 kez

hükümet bozulup kurulduğunu aktaran Erhürman, tarihin hiçbir döneminde önce yüzde 60’la

parti başkanlığına seçilen, ardından da genel seçimlerde 24 milletvekili çıkaran bir partinin

başkanının başbakanlığı kendi partisinden başka birine devretmek zorunda kalması gibi bir

durumla karşılaşılmadığını dile getirdi.

“EKONOMİK KRİZİN ORTASINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KISITLAMAYA ÇALIŞTILAR”

Ülkede ekonomik kriz varken gayri meşru hükümetin ilk icraatının ifade özgürlüğünü

kısıtlamaya çalışmak olduğunu anımsatan Tufan Erhürman, gazetecilerin sokakta,

kendilerinin de Meclis’te gösterdikleri kararlı duruş sayesinde bu yasanın hayata

geçmediğini, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti ile

imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Erhürman, protokolde

memleketin ekonomik durumuyla ilgili maddeler olması gerekirken, toplantı ve gösteri

yürüyüşleri hakkının sınırlanması, sendikal hakların sınırlandırılması ve toplu iş sözleşmesi

hakkının budanması gibi maddeler bulunduğuna, bunların hiçbirinin ekonomik ve mali

konularla alakası olmadığına dikkat çekti. Büyük ölçüde Türk Lirası kullanımından

kaynaklanan enflasyonun tavan yaptığı bir dönemde protokolde buna dair bir madde

göremediklerini de kaydeden Erhürman, ekonomik ve mali işbirliği anlaşması adı altında

ülkede kurumsal yapıya ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin değişiklikler gündeme

getirildiğini vurguladı.

“BU GİDİŞ, GİDİŞ DEĞİL”

Ülkedeki gidişatın iyiye doğru olmadığının altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,

yakın geçmişte çok büyük bir yangın yaşandığını ancak evlerdeki ekonomik yangından dolayı

bunun bile hak ettiği kadar gündem olamadığını belirtti. Bıçağın artık kemiği delip geçtiğini

aktaran Erhürman, “Bu arkadaşların bu işi bırakıp gitmesi lazım. Bunlar yerel yönetimleri de

yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Anayasa’yı deldiler geçtiler. Haziran’da yapılması gereken

seçimi Kasım sonuna ertelediler” dedi. Yaşanan ekonomik ve demokratik fukaralaşma

sürecinin bu ülkenin kaderi olmadığının altını çizen Erhürman, bütün bu sorunları Kıbrıs Türk

halkının iradesinin çözeceğine vurgu yaptı.