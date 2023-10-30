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Erhürman: Bir çocuğumuzun başına bir şey gelirse, dünyayı başınıza yıkarız

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“Okullarda ihtiyaç duyduğumuz bakım onarım tadilat gerçekleştirilebilmiş değildir”
Erhürman: Bir çocuğumuzun başına bir şey gelirse, dünyayı başınıza yıkarız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Meclis’te yaptığı konuşmada okullarda ihtiyaç duyulan bakım ve onarımın gerçekleştirilmediğine işaret ederek, eğitimi dört yıldır aynı zihniyetin yönettiğine dikkat çekti ve “Bir çocuğumuzun başına bir şey gelirse, dünyayı başınıza yıkarız” ifadelerini kullandı. Okullarda sıva ve betonların düştüğünü anımsatan Erhürman, Eğitim Bakanlığına bakım ve onarım için gereken bütçenin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

“Okullarda ihtiyaç duyduğumuz bakım onarım tadilat gerçekleştirilebilmiş değildir”

CTP olarak eğitimle ilgili yaptıkları tüm açıklamalarda muhataplarının sadece Eğitim Bakanlığı olmadığını belirten Erhürman, bütün açıklamalarda, “hükümetten” bahsettiklerini söyledi. Eğitimin mali ihtiyaçları konusunda Eğitim Bakanlığının elinin çok da güçlü olmadığı bilgisinde olduklarını kaydeden Erhürman, “Sayın Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığını adres göstererek okulların bakım, tamir ve onarımlarıyla ilgili ihtiyaç duyulan katkının Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmadığından dem vurdu” dedi. Olayın ciddiyetine dikkat çeken Erhürman, karşılarından dört yıldır Eğitim Bakanlığını yöneten bir yapı olduğunu da anımsattı. Bu dört yılın sonunda gelinen noktada, “hükümetin” ayırdığı paranın bakım ve onarıma yetmediği yönünde olmasına vurgu yapan Erhürman, “Okullarda ihtiyaç duyduğumuz bakım onarım tadilat gerçekleştirilebilmiş değildir. Hala bugün itibarıyla depreme dayanıklı olmayan binalarla ilgili raporların sadece yüzde beşinin kendisine ulaştığı yönündedir. Şubattan bu yana meclis olarak bizim aldığımız bilgi çalışmaların yolunda gittiği bilgisidir” diye konuştu.

 

“Daha ilk aydan, yaptığınız hesapların saptığını söyledik”

Ana muhalefet olarak, ‘gerekirse bu komiteler içerisinde yer alırız’ dediklerini anımsatan Erhürman, “Raporların yüzde beşi elimize geçti bilgisi meclis olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Bunu yapacağız, sorumluluğu üstlendik denilen yerlerde sorumluluğunuzu yerine getirmenizi bekleriz. Okulların yüzde 95’inden bihaberiz” dedi. “Buralarda okuyanlar da çocuklarımız, konteynerlerde okuyan da çocuklarımız” diyen Tufan Erhürman, hiç konteyner olmayan okullarda da beton ve sıvıların döküldüğüne dikkat çekti. Haftalar önce ek bütçeyle ilgili konuşmalar yaptıklarını kaydeden Erhürman, “Şimdi oradaki rakamların anlamı ortaya çıkıyor. Daha ilk aydan, yaptığınız hesapların saptığını söyledik. Mesele gelirleri saklamama, gelirleri planlı bir şekilde öncelendirerek doğru yerlere harcama meselesidir. Bunlar çocuklarımızın meselesidir. Yazıktır, günahtır. Okul aile birlikleri nasıl bir noktaya getirdiniz?” diye sordu.

 

“Kulağının üstüne yatma, geçiştirme hikayelerinden bu toplum yoruldu”

Okul aile birliklerinin tuvalet kağıdı, temizlik malzemesi almak için para toplar noktaya geldiğine işaret eden Erhürman, “Arkadaşlar tren rayından çıktı. Gümbür gümbür gidiyor. Başımıza bir şey gelecek. Önceliklerinizi doğru yapın. Artı verdiyseniz kendi beklentinize göre, yanlış hesap yaptığınız için, alın bu rakamları eğitim bakanlığına verin. Neyse yapması gereken yapsın. Yapmazsa da, ‘para elinde ve yapmadın’ diyelim. Bir çocuğumuzun başına bir şey gelirse, dünyayı başınıza yıkarız. Raporlar hala neden yüzde 5?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Her çocuk, bizim çocuğumuzdur gibi yaşamak zorundayız. Para da ortada. Artık vazgeçin bu memlekete bütçenin giderler kaleminin yüzde 80’i maaş ve benzeri ödemelere gidiyor mesajı vermekten. Bu maaş ve benzeri ödemeleri artıran sizsiniz. 400 milyon 1 ayda yanlış hesabından dolayı artı olduğu ortaya çıkıyor. Saklamayacaksınız, çocuklarımıza harcayacağız. Nerede geçici işçi sayısı? Türkiye’ye giremeyen yurttaşlarımız konusu ne oldu? Kulağının üstüne yatma, geçiştirme hikayelerinden bu toplum yoruldu. Her hafta bu eğitimi konuşacağız. Geçici işçi istihdamını da konuşacağız, bunlara da cevap vereceksiniz. Bize hikaye okumayın” ifadelerini kullandı.

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