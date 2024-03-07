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Erhürman: Birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar veriliyor...

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin her konuda beceriksizlik sergilediğini", bunun sonucunda birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar verildiğini savundu.
Erhürman: Birçok alana geri döndürülemeyecek zararlar veriliyor...

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplu taşımacılarla bir araya geldi.

Erhürman’a CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, milletvekilleri Ürün Solyalı, Sami Özuslu ve Biray Hamzaoğulları da eşlik etti. Ziyaret sırasında konuşma yapan Erhürman, 2024’ün erken seçim yılı olacağını  söyledi. Toplu taşımacıların sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, buradaki konuşmasında “Bir ayın içinde somun ekmeğin fiyatı 5 kere değişir mi?” diye sordu.

Euronun Türk Lirası karşısında tarihi zirvede olduğu söyleyen, ekonominin güneye kaymasından söz eden Erhürman, hükümetin  hiçbir konuda adım atmadığını, ülkeyi yönetemediğini savundu.

Çok sayıda insanın ekmek ya da yumurta alırken sıkıntı yaşadığını ifade eden Erhürman, hayat pahalılığına dikkat çekti ve özellikle de zorunlu tüketim maddelerinin maliyetleriyle ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

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