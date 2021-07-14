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Erhürman: Birçok Türkiye yetkilisi geldi, gitti ama muhalefetle hiç görüşülmedi

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CTP Genel Başkanı Erhürman açıklamalarda bulundu. Parti yetkili organları 20 Temmuz'daki meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor.
Erhürman: Birçok Türkiye yetkilisi geldi, gitti ama muhalefetle hiç görüşülmedi

İşte CTP Lideri Tufan Erhürman'ın açıklamaları:

"Hükümet, tüm teamülleri, Anayasa'yı, Kıbrıslı Türklerin hukukunu çiğniyor. Bu anlayış, ileriye dönük emsal teşkil edecek. İleride bir başka hükümet, ben mecliste çoğunluk sahibiyim, seçimleri yapmıyorum. Erteliyorum, 6 yıl, 7 yıl sonra yapacağım. Gidişat buraya doğru. Bugünkü anlayışla buna yol açıldı.

Bir ülke, kendi itibarı için, kendi binalarını kendi yapar. Bir başka ülke ile yaptığı ekonomik protokole saray yapılmasını koymaz. Protokollerde ne istediğinizi siz kendiniz belirlersiniz. Dış kaynak da kendine göre size yapabileceğini, yapar. Seçimin hemen ardından, hükümete geleceğiz ve yapacağımız ilk iş mecliste de onaylanacak, 5 yıllık bir kalkınma planını hayata geçirmek olacak. Bu devlet politikası olacak, hükümetler değişse de değişmeyecek. Türkiye ile olan ilişkilere de yarar sağlayacaktır.

Göğsünüze KKTC arması takmakla devlet olunmaz. Hem böyle yapacaksınız, hem de KKTC'nin Anayasa'sını baypas edeceksiniz. Herkes ne kadar kötü bir durumda olduğumuzun farkında mı? Muhalefet mücadele etmeseydi, çok daha kötü kararları hayata geçireceklerdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 20 Temmuz'da buraya gelecek. Mecliste bir konuşma yapacağı konuşuluyor. Bu toplantıya katılıp, katılmamayı, parti yetkili organlarımız değerlendiriyor. Cenevre'den sonra ülkeye birçok Türkiye yetkilisi geldi, gitti. Muhalefetle hiç görüşülmedi. Şimdi bu toplantıya katılmak, doğru mu? Değerlendiriyoruz. Kararı parti yetkili organları verecek" 

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