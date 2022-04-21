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Erhürman: Birilerinin kendi aklını bizim aklımızdan üstün saymasına izin vermeyiz

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Kendi aklımızı kimsenin aklından üstün saymayız ama birilerinin kendi aklını bizim aklımızdan üstün saymasına da izin vermeyiz. Böyle biline!” dedi.
Erhürman: Birilerinin kendi aklını bizim aklımızdan üstün saymasına izin vermeyiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Eskisi istikrarlı bir şekilde iki ay sürdü. Şimdi bu arkadaşlar ‘yenisi’ni kuracaklar. Birbirileriyle hükümet kurma görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerinin sonunda Bakanlar Kurulu listesini büyük bir ciddiyetle Cumhurbaşkanına sunacaklar. Sonra listeyi Meclis'te okuyacaklar. Sonra "yeni hükümet programı" okunacak. Ardından "yeni hükümet programı" üzerinde görüşmeler yapılacak. Onun ardından güven oylaması yapılacak. Bu arada bugüne kadar Meclis'e sevk ettikleri yasa tasarıları kadük olacak. Onları yeniden Meclis'e sevk edecekler... Arada "onaylanmayan bakanlar" falan olursa iş daha da uzayacak” dedi.

“Bu uzun uzadıya süreç yaşanırken Mart ayı elektrik faturaları, alkollü içki zammı, hala Meclis'e ulaşmayan protokol falan bekleyecek” diyen Erhürman, “Acelemiz yok! Hele bu arkadaşlar insanlarımız krizin altında ezilirken bütün bu sorumsuzluk ve ciddiyetsizliği büyük bir ciddiyetle ve törenle yerine getirsinler ondan sonra bakarız!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı bir diğer açıklamada ise şunları söyledi:

“Umarım ve dilerim ki kimsenin aklından "zaten yaşattığımız maskaralıkla herkesle dalga geçiyoruz, bari elimiz değmişken bir de CTP ile dalga geçelim" cümlesi geçmiyordur!

Kendi aklımızı kimsenin aklından üstün saymayız ama birilerinin kendi aklını bizim aklımızdan üstün saymasına da izin vermeyiz. Böyle biline!”

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