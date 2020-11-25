Erhürman: Birlikte çalışabileceğimize yönelik fikir birliğimiz var

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Tufan Erhürman ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu açıklama yaptı… Geniş tabanlı bir erken seçim hükümeti düşüncesini DP ile paylaştıklarını ifade eden Erhürman, “2021’in son baharında eylül ayında erken seçim düşüncemizi paylaştık. Ekim’de bütçe çalışması olacağından dolayı Eylül’ü işaret ediyoruz. Bunu paylaştık” dedi… Erhürman, “Aynı fikirde olduğumuzu gördük… Bir yıl içerisinde muhakkak yapılması gerekenlere ilişkin ilkeler manzumesini de paylaştık. Orada da bir fikir ayrılığımız olmadığını gördük. Olumlu bir görüşme oldu.

Birlikte çalışabileceğimize yönelik bir fikir birliğimiz var” açıklaması yaptı… Bugün YDP ile de görüşeceklerini anımsatan Erhürman, “Henüz turları tamamlamadan ilkeler manzumesini basına açıklamayı doğru bulmuyoruz. YDP ile görüşme sonrasında ilkelerimizi de açıklayacağız” dedi…

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bütçenin geçememesinin yarattığı sıkıntılara değindi…

Ataoğlu, “Ortaya konulan ilkeler memleket hayrına olan olaylardır. Bizler DP olarak bu ilkelerin önümüzdeki süreçte yararlı olacağından dolayı her türlü elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Tüm siyasi partiler elini taşın altına koyarak, insanımızın beklentilerine cevap verecek bir oluşuma umarım vesile olurlar” dedi