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Erhürman: Biz hazırız...

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Erhürman: Biz hazırız...
"Yasayı bir an önce komiteden geçirip Genel Kurul'a getirin. YSK ile görüşün. Yasal olarak mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım..."

"Aylar önce "tarihi siz belirleyin, getirin imzalayayım" deyip de HER ZAMANKİ GİBİ SÖZÜNDE DURMAYARAK götürdüğümüz öneriyi imzalamayan Özgürgün'ü ciddİye almakta büyük güçlük çekiyorum.

Ama çok açık söylüyorum: Yasayı bir an önce komiteden geçirip Genel Kurul'a getirin. YSK ile görüşün. Yasal olarak mümkün olan en erken tarihte seçimi yapalım. Biz, yasa geçer geçmez, YASAL OLARAK MÜMKÜN OLAN EN ERKEN TARİH için getirilecek öneriye imza atmaya da, Özgürgün her zamanki gibi kaçacaksa, Meclise öneri götürmeye de hazırız.

CTP aylardır hep aynı şeyi söylüyor: Bu hükümetin görevde olduğu her gün halkımızdan ve geleceğimizden çalınmış bir gündür!.."

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