Erhürman: “Bize ‘ülke ekonomisi ile demokrasi’ arasında bir tercih yapın deniliyor”

Sözlerine, Cumhuriyetin tanımını yaparak başlayan Erhürman, “Cumhurun; yani halkın iradesinin, yönetime ve kararlara yansıması, halkın kendi oluşturduğu kurumlar vasıtasıyla kendi kendini yönetmesi fikridir. Sonuç itibariyle mesele, bir irade meselesidir” dedi.

Erhan Arıklı’nın konuşmasına dikkat çeken Erhürman, “Arıklı’nın konuşmasında geçen ibareler ilgimi çekti. Maraş açılımı konusunda bir konsensüs var dedi. Bir konsensüs oluşabilmesinin ön koşulu, o konuda ne yapıldığının bilinmesidir. Biz haftalardır kürsüden ve medya üzerinden Maraş’ta strateji nedir diye sormaktayız. Bunu bilmediğimiz noktada nasıl konsensüse varalım?” diye sordu.

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde, halkın iradesinin söz konusu olduğunu ancak halkın temsilcisi Milletvekilleri’nin bulunduğu Meclis’in Maraş’taki projeye ilişkin ne olduğu konusunda kimsenin bilgi sahibi olmadığını belirten Erhürman, “Bu şartlarda biz halkın iradesinden bahsetmeye devam ediyoruz” dedi.

İki devletli çözüm meselesinin dün tekrardan dile getirildiğini, seçim sonuçlarının da bu konuya bağlandığını belirten Erhürman, “Halk oy verirken, adeta bir referandum yapılmış gibi bir algı ortaya kodu. Biz aylardır soruyoruz; Sayın Tatar’ın, iki devletli çözüm konusunda ne kastettiğini hala bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Bir hükümet çalışması yapıldığını, bir an önce bu çalışmanın tamamlanması gerektiğini vurgulayan Erhürman, “En baştan beri belli olana, 52 tur sonra geri dönülüyor belli ki. Ama bu arada kaybedilen zaman ortada, yaratılan anomaliler ortada. Biz yine öyle bir noktaya getiriliyoruz ki; bir tercih yapmalıyız. Ülke ekonomisi ile demokrasi arasında bir tercih yapın deniliyor. Biz bunu yapmayız ama bunu yapan ülkeler hiçbir zaman hiçbir şekilde başarıya ulaşamadı” dedi.