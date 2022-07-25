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Erhürman: Boşuna uğraşmayın, hamasetle gündemi saptıramazsınız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.
Erhürman: Boşuna uğraşmayın, hamasetle gündemi saptıramazsınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, “Yaşanan skandallardan sonra güne "federal temelde bir çözüm kabul edilemez", "Kıbrıslı diye bir millet yoktur" açıklamalarıyla başladık...” dedi.

Erhürman, “Herhalde beklenti, kamuoyunun bu açıklamaların üstüne atlaması ve gündemin hızla değişmesi! Oysa kendi aklını kamuoyunun aklından üstün saymak çok akıllıca bir iş değil! Bu açıklamaların neden yapıldığını da, gündemin ne olduğunu da kamuoyu biliyor!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, gündemdeki sorulara işaret etti, şöyle devam etti:

 “1. Asgari ücret ne oldu? Bu ay verilmesin diye uyutuldu mu, yoksa hayat pahalılığının altındaki 8600'ü işçi tarafı da kabul etsin diye bir oyun mu dönüyor?

2. Konu mahkemede olduğu için hukuki görüşümü söylemeyeceğim ama hesap ve mantık hatalarıyla dolu, bu dönemde ekonomik ve sosyal akla aykırı, söylenenin ve yapılanın uyuşmadığı maaş kesintisi ne olacak? Böyle olabileceğini mi sanıyorsunuz?

3. İhalesiz akaryakıt alımı devam ediyor. Bu alımla ülkenin ne kadar daha zarara uğratıldığını açıklayacak mısınız? Yoksa biz yine gelip alalım mı?!

4. "EOKA'cıların" fotoğrafının kullanıldığı mecralarla ilgili bütün hikaye kamuoyunun gözleri önünde yaşandı. Gündem değiştirerek unutturmaya mı çalışacaksınız? Yoksa sürpriz yapıp, doğrular çerçevesinde, makul mantıklı bir açıklama ve gereğini yapacak mısınız?

Boşuna uğraşmayın, hamasetle gündemi saptıramazsınız! Gerçek gündeme gelin!”

 

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