Erhürman: Bu absürtlükleri normalleştirmek, ülke demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır!

Erhürman, hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de Cumhurbaşkanlığı’na giderek Ersin Tatar ile görüştü. Erhürman’a Genel Sekreter Erdoğan Sorakın da eşlik etti. Toplantının sonunda basına açıklamalarda bulunan Erhürman, iki hafta önce yine aynı sebeplerle Cumhurbaşkanlığı’na gittiklerini, bugün ise yine aynı sebeplerle aynı yerde bulunduklarını kaydetti. Geçen defaki ziyaretlerinde Tatar’a söylediklerini hatırlatan Erhürman, CTP olarak duruşlarının net olduğunu ve görevin kendilerine verilmesi halinde bunu kabul edeceklerini, ancak sürecin sonunda hükümetin kurulamaması halinde Tatar’ın yetkilerini kullanarak ülkeyi seçime götürmesi gerektiğini açıkladı.

“İKİ HAFTA ÖNCE SÖYLEDİKLERİMİZ ORTAYA ÇIKTI”

İki hafta önceki görüşmelerde söylediklerinin bugün ortaya çıktığının herkes tarafından görüldüğünü kaydeden Erhürman, “Görevi bize verip bir tur da biz attıktan sonra yeniden Sucuoğlu’na verilecekse ve kuracağı hükümet hazırsa bunu kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. Nitekim de dediğimiz oldu, DP ve YDP ile hükümeti tekrar kurdular” dedi. Hükümetin kurulmuş olmasına rağmen yine bu kişilerin topluma bir ilki yaşattıklarını kaydeden Erhürman, hükümet programı okunduktan sonra koalisyonun iki küçük ortağının büyük ortağa deklarasyon hazırlayıp verdiğini, bunun da dünyada ilk kez yaşandığını ifade etti. Bunun üzerine hükümetin tekrardan düştüğünü anımsatan Erhürman, “Bu yaşanan absürtlüğün içerisinde tekrardan hükümeti kurma görevinin Sn. Sucuoğlu’na verilmesi herhalde kamuoyunda hiç kimse tarafından normal bir beklenti değildir” dedi.

“ERTUĞRULOĞLU’NUN SÖZLERİNİN ARDINDAN GÖREVİN UBP’YE VERİLMESİ MEŞRU DEĞİL”

Yaşanan gelişmelerin ardından hükümet kurma görevinin ne Sucuoğlu’na, ne de başka bir UBP’li vekile verilmesinin meşru olmayacağını ifade eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Hele de Sn. Sucuoğlu için Ertuğruloğlu’nun basında çıkan ve yalanmayan ‘Türkiye sizi istemiyor’ demesinden sonra bu normal bir şey midir?” sorusunu sordu. Bunun normal ve meşru olamayacağını dile getiren Erhürman, UBP’lilerin kendi açıklamaları içerisinde bunun “TC Sucuoğlu’nu istemedi ve TC’nin istediği birisi kabineyi kurdu” şeklinde yorumlanacağını söyledi. Böyle bir yapının hiçbir meşruiyeti olmayacağına vurgu yapan Tufan Erhürman, yaşanan absürtlüklere absürtlük eklemenin, demokrasiye ve topluma hiçbir faydası olmayacağını belirtti.

“BU ABSÜRTLÜKLERİN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK”

CTP olarak duruşlarının çok net olduğunu ifade eden Genel Başkan Tufan Erhürman, “Eğer görev bize verilecekse biz bunu kabul etmeye hazırız. Mümkünse bir mutabakat hükümeti olmasını istiyoruz. Bunun için de her türlü alternatifi değerlendirmeye de hazırız. Ancak, bu kurulan absürtlüğün bir parçası haline bizi getirip de kurulmuşuna tekrar dönülmesini kabul etmeyiz. Biz böyle bir sürecin parçası olmayacağımızı 15 gün önce de söyledik” dedi. Bundan sonra UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan herhangi bir hükümet modelinde CTP’nin yer almasının zinhar mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, “CTP’nin, meşru görmediği bir yapının içerisinde ortak olması asla söz konusu olamaz. Sucuoğlu’nun başkanlığında da olması mümkün değil. Bunu gayrı meşru olarak gördüğümden değil, bütün bu yaşananların ardından artık Sucuoğlu’nun hükümeti kurma görevini almasını demokratik yapının içerisinde normal kabul etmenin mümkün olmamasından dolayıdır.

“ANORMAL ŞEYLERİ NORMAL GİBİ GÖSTERMEYE KALKANLAR…”

Bazı kişilerin bu yaşanan absürtlük ve kaosu normalleştirmeye kalkıştığını, bunun ülke demokrasisine verilebilecek en büyük zarar olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu ülkede anormal olan şeyleri normalmiş gibi göstermek bu ülkenin demokrasisine verilebilecek en büyük zarardır. Bir şey anormalse anormaldir. Sn. Ertuğruloğlu’nun sözlerinden sonra net olarak ortaya çıkmıştır ki açık bir müdahale vardır. Bunu UBP’lilerin kendileri söylüyor. Bu şartlarda UBP’li bir milletvekilinin başkanlığında kurulacak olan yapı meşru değildir” dedi. Görevin kendi belirttikleri koşullarda CTP’ye verilmesi halinde hükümeti kurma olasılıklarının düşük olmadığını açıklayan Erhürman, “Aklımızı kimseden üstün saymayız ama kimse de kendi aklını bizden üstün saymasın” diyerek sözlerini tamamladı.