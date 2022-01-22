Erhürman: Bu Adanın Ortak Başarı Hikayesini Hep Birlikte Yazacağız!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bireysel başarı hikayelerini

birleştireceğiz ve bu halkın ortak başarı hikayesini, sonra da bu adanın ortak başarı hikayesini

hep birlikte yazacağız” diye konuştu. Kıbrıs Türk halkını CTP’ye mühür vurmaya çağıran CTP

Lideri Tufan Erhürman, “Hepimiz yorulduk. Hepimizin umutlarını kırmaya çalışan birileri var

iki buçuk senedir. Tepki göstermemiz gerekir. Sadece şikayet etmek yetmez, harekete

geçmek gerekir. Bu yaşadıklarımız kadar değildir” dedi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,

Sim TV’de Sami Özuslu’nun sorularını yanıtladı.



ERHÜRMAN: İNSANLARIMIZ MALUM ZİHNİYETE BURAYA KADAR DİYECEK



CTP’nin sandıktan birinci parti çıkacağına dikkat çeken Erhürman, hükümeti kuracaklarını ve

bu hükümetin büyük ortağının da Kıbrıs Türk halkı olacağını vurguladı. Erhürman, “Ne kadar

çok insanımız sandığa giderse, Kıbrıs Türk halkının iradesi de o kadar yansır” diye konuştu.

Artık bu malum zihniyetten kurtulmamız gerektiğinin altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk

halkının söz konusu zihniyete ‘buraya kadar’ diyeceğini kaydetti. Erhürman, seçimlere,

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun biraz üzerinde bir katılımın olacağını düşündüğünü

ifade etti. Beceriksizliğin ve basiretsizliğin, Kıbrıs Türk halkını nerelere taşıdığını insanımızın

gördüğünü dile getiren Erhürman, “İnsanlarımız ‘buraya kadar’ demeye hazırlanıyor” dedi.



“ÖNEMLİ OLAN NE YAPTIĞINIZDIR, SEÇİME RAMAK KALA NE SÖYLEDİĞİNİZ DEĞİL”



CTP Lideri Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde hükümetin 27 vekilinin olduğunu

hatırlatarak, “27 milletvekili nisap sorunu yaşadı mı? Ondan sonraki UBP hükümetleri de 27

vekile sahipti. Nisap sorunundan başka bir şey yaşamadılar” dedi. Kayıt dışı birçok gelirin

olduğunu söyleyen Erhürman, vergilendirilmemiş gelirleri vergilendireceklerine vurgu yaptı.

Erhürman, “Önemli olan ne yaptığınızdır, seçime ramak kala ne söylediğiniz değildir” dedi.

“Faiz Sucuoğlu’nun Türkiye’deki görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlenmediği

için benim gözümde Türkiye’de ne konuşulduğu hiçbir mana ifade etmiyor” diyen Erhürman,

bir hafta sonra başbakan olup olmayacağı belli olmayan bir kişinin görüşmesinin bir anlam

taşımadığını kaydetti.



“2 BUÇUK SENEDİR İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GERİYE DOĞRU GİDİYORUZ”



İstikrarın, eğer doğru işler yapılıyorsa değerli olduğunun altını çizen Erhürman, UBP’nin iki

buçuk yıldır istikrarlı bir şekilde iktidarda olduğunu söyledi ve “Biz elektrik kensitilerine, tüp

gaz yokluğuna geldik. Eğitimde fırsat eşitsizliğine geldik. Bunların hiçbiri de pandemiyle ve TL

değer kaybıyla ilgisi yok. İstikrarlı bir şekilde geriye gittik” dedi. “Elektrikle ilgili çözüm önerisi

nedir UBP’nin?” diye soran Erhürman, elektrik kurumunda kaç santral varsa, hepsinin CTP

döneminde alındığını vurguladı. Erhürman, UBP’nin KIBTEK’te tek bir dikili ağacının

olmadığına dikkat çekti. Bu ülkede siyasi istismar kapılarının olduğunu ifade eden Erhürman,

gerekli yasal düzenlemeleri yaparak bu kapıları kapayacaklarını belirtti.



“ECZANELERDE İLAÇ YOK... İHRACAT YASAĞINI KALDIRMAYI BİLE BECEREMEDİLER”



Erhürman, 2017’den 2022’ye kadar TC’den kaynak akışı konusunda çok ciddi sıkıntılar

yaşandığını dile getirerek, seçimden sonra ek bütçeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Uzun vadeli,

ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planı hazırlayacaklarını yineleyen Erhürman,

protokollerin de bunun üzerinden imzalanacağını kaydetti. Açıklamalarında Türkiye’nin

ilaçlara ihracat yasağı koyduğunu hatırlatan Erhürman, “KKTC de buna dahil. Bu ihracat

yasağını kaldırmayı dahi beceremediler” dedi. TC ile imzalanan protokollerde en yüksek

gerçekleşme oranlarının CTP hükümetleri dönemlerinde olduğuna dikkat çeken Erhürman,

insanların alım gücünün eridiğini vurguladı. Öngörülebilirliğin ortadan kalktığına işaret eden

Erhürman, 30 bin kişinin sosyal sigortalar sisteminden çıktığının altını da çizdi.



“AB İLE HIZLA İLETİŞİME GEÇECEĞİZ”



Kıbrıs Türk halkının alım gücünü korumak için tüm giderlerde olduğu gibi gelirleri de Euro’ya

endeksleyeceklerini belirten Erhürman, bunun sonucunca TL’deki dalgalanmaların ön

görülebilirlikte yarattığı krizleri aşağıya çekeceğini söyledi. Son dönemlerde AB’ye hiçbir

girişimin yapılmadığını ifade eden Erhürman, “AB’nin kaynaklarına ihtiyacımız olduğunu ve

bu kaynakların hakkımız olduğunun bilgisindeyiz” dedi. AB’den yılda 30 milyon Euro geldiğini

belirten Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden çok ciddi ihracat gerçekleştiğini de kaydetti.

Erhürman, “Biz AB ile hızla iletişime geçeceğiz. Pandemi döneminde güneye kıyamet kadar

yardım yapılmışken, bizde sadece KTEZO üzerinden bin 500 Euro hibe sağlandı esnafa”

hatırlatmasında bulundu.



“AKINCILAR, MAĞUSA VE BAF KAPILARININ AÇILMASI ÖNCELİĞİMİZ”



Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda doğru zemine basmanın, ekonomik olarak neler

getireceğinin de herkes tarafından görüldüğüne vurgu yaparken, Akıncılar, Mağusa ve Baf

kapılarının açılmasının kendileri için öncelik olduğuna dikkat çekti. “Bizim sadece vatandaşlık

politikasına değil, nüfus politikasına da ihtiyacımız vardır” diyen Erhürman, bu ülkede var

olan ve vatandaş olmayan herkese, bazı hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğunu anlattı.

Vatandaşlık konusundaki kriterleri netleştireceklerini vurgulayan Erhürman, gereken

çalışmaları yapacaklarını kaydetti.



“UMUTLARIMIZI KIRMAYA ÇALIŞANLAR VAR... TEPKİ GÖSTERMEMİZ GEREKİR”



CTP Lideri Erhürman, “Hepimiz yorulduk. Hepimizin umutlarını kırmaya çalışan birileri var iki

buçuk senedir. Tepki göstermemiz gerekir. Sadece şikayet etmek yetmez, harekete geçmek

gerekir. Bu yaşadıklarımız kadar değildir” dedi. Bu memlekette 2004’ten sonra çok şeyin

değiştiğine işaret eden Erhürman, bu memlekette Kıbrıslı Türkler hiçbir şey yapamaz

algısından arınılması gerektiğini vurguladı. “Bireysel başarı hikayelerini birleştireceğiz ve bu

halkın ortak başarı hikayesini, sonra da bu adanın ortak başarı hikayesini hep birlikte

yazacağız” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkını CTP’ye mühür vurmaya çağırdı.