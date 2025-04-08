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Erhürman: Bu akşam çocuklarımız için sokakta olacağız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam gerçekleştirilecek yürüyüşü anımsattı ve “Bu akşam çocuklarımız için sokakta olacağız” ifadelerini kullandı.
Erhürman: Bu akşam çocuklarımız için sokakta olacağız

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde: 

“Ülkeyi bölmeyelim, parçalamayalım, çocuklarımızı birbirine kırdırmayalım, bu ülkenin sorunu olmayan bir konuyu insanlarımızı birbirine düşürecek bir meseleye dönüştürmeyelim, ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımızın yüksek yararını koruyalım diye çok uğraştık.
Diyalog yoluyla, akıl yoluyla bu işi halledebiliriz, alternatifler var dedik. En ağır eleştirilerin muhatabı olmayı göze alarak yaptık bütün bunları.
Ama artık yeter. Baskıyla, dayatmayla, halk için değil hem de halka rağmen, tepeden inme bir yaklaşımla ortaya konan, çocuğun yüksek yararını gözetmeyen bu tavrı asla kabul etmiyoruz. 
Bu ülkede bir halk var ve o halkın bir iradesi var. Kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun, inansın, inanmasın bu ülkede kardeşçe, huzur içinde yaşamak isteyen yurttaşlardan oluşan bir halktır bu. 
"Türkiye'yi sevenler-sevmeyenler" diye ayıramazsınız. Öyle bir ayrım yok. Bu halk bir bütün olarak Türkiye'de kimin canı yanarsa yansın kendi canı yanmış gibi hisseder. Türkiye için her şeyin en güzelini ister. 
"Türkiyeli-Kıbrıslı" diye de ayıramazsınız. Bu halk bir bütün olarak bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamak ister. 
Bizi yordunuz, bizi öfkelendirdiniz. Öfkemiz var ama aklımız da var. Değiştirme, dönüştürme, başkalaştırma çabalarına da, bölme, parçalama çabalarına da hayır diyoruz. 
Bu akşam, dayatmaya, baskıya, değiştirilmeye, dönüştürülmeye, başkalaştırılmaya, bölünmeye, parçalanmaya, çocuklarımızın birbirine kırdırılmasına hayır, barış içinde, kardeşçe bir arada yaşamaya, akla evet demek için, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN sokakta olacağız...”

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