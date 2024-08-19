  • BIST 9876.08
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Erhürman: "Bu Düzen Böyle Gitmez, Doğru Zeminde Değiliz"

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs politikasını ve ülkenin yönetim anlayışını eleştirerek, mevcut düzenin sürdürülemez olduğunu ve doğru zeminde olmadıklarını vurguladı
Erhürman: "Bu Düzen Böyle Gitmez, Doğru Zeminde Değiliz"

“Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz: Bu düzen böyle gitmez”

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda sergilenen yanlış politikalara işaret etti ve “Bu düzen böyle gitmez. Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz. Hepsini kaybettik” ifadelerini kullandı. Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, taşınmaz mal konusu ve elektrik sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

“Bu kafayla, bu zihniyetle sorunlara çözüm bulmak mümkün değil”

Erhürman, CTP olarak üç yıldır yabancılara mülk satış konusunun düzenlenmesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti. Fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini ve Kıbrıslı Türklerin ev alamaz duruma geldiğini ifade eden Erhürman, "Altyapı yeterli mi? Gençler ev alabiliyor mu? Bu sorunlar umurlarında değil" dedi. Erhürman, bu konunun ilk olarak Guardian Gazetesinde yer aldığını ve dışarıdan da uyarıların gelmeye başladığını belirterek, "Bu durum hem içeride hem de dışarıda sorun yaratacak, çünkü biz bu filmi daha önce gördük. Aynı şeyler tekrar yaşanacak, biz de gelin bunu düzenleyelim dedik. Ancak hazırlanan yasa tasarısı daha büyük sorunlar yarattı. Yasa, sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yarattı" ifadelerini kullandı. Güneydeki hukuk ile kuzeydeki hukukun örtüşmediğini belirten Erhürman, ülkede olağan dışı bir durumun yaşandığını ve bunun sonuçlarının ciddi olduğunu vurguladı. Kıbrıslı Rum liderlerin bu durumu kendi lehlerine kullandığını ifade eden Erhürman, geçmişte arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını çünkü Kıbrıs Türk tarafının doğru bir zeminde olduğunu söyledi. "2004'te evet dedik, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hep sağlam durduk. Sayın Talat, Akıncı ve Eroğlu geldiler ama duruşumuz değişmedi. Şimdi ise zemini değiştirdiniz. BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışındayız, satışlara da devam ediyoruz…” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin, “Hukuku göz ardı ediyorum ama karşı taraftan iyi bir tavır bekliyorum” tavrında olduğunu kaydetti. “Biz çözüm isteyen bir partiyiz ve Kıbrıs Rum liderliğinin bu konuda iyi niyetli davranmayacağını söylüyoruz, siz iyi niyet mi bekliyorsunuz?” diye soran Erhürman, mülkiyet konusunda da turizmde de aynı şekilde davranacaklarını vurguladı. Erhürman, “Turizmde de ayağımızı çekmeye başlayacaklar. Yükseköğretimde de girişim yaptılar. Üzerimize gelecekler çünkü biz yanlış bir politika stratejisi uyguluyoruz" şeklinde konuştu. Erhürman, sürece dahil olan herkesin sorunun parçası olduğunu belirterek, "Emlakçısı da reklamcısı da mimarı da müteahhidi de herkes bu sürecin içindedir. İnşaat sektörünü çökertme planı üzerinden hareket ediliyor. Rum Dışişleri Bakanlığı'nda bir masa kurdular. Rum Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı; amaçlarının kuzeyde endişe yaratmak olduğunu söyledi. Peki, sen bu tarafta ne yapıyorsun? Bu kafayla, bu zihniyetle sorunlara çözüm bulmak mümkün değil" dedi. Erhürman, “İnsanlarımız da bu düzen böyle devam edecek varsayımıyla yaşıyorlar. Bu düzen böyle gitmez. Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz. Hepsini kaybettik. Dünyaya anlatabilecek ve uyum sağlayabilecek durumda değiliz. Maalesef, ekonomik örgütler de bu durumu fark etme noktasında hiçbir hareketlilik sergilemedi" dedi.

 

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yaptıklarını bilmiyorlar”

Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımı sürecine de değinerek, "Bir başka bakanları, ihalesiz akaryakıt alımı diye başlayan bir sürece girişti. El-Sen ve Makine Mühendisleri Odası da bu makinelerin zarar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini söylediler. Kurulu gücümüzü kullanamayacak hale geleceğiz. Çevreye ve çalışanlara zarar vereceksiniz, dedik. Bu arkadaşlar ne duydu ne de bildi. Kimileri kötü niyetli olabilir ama kimilerinin de ilgisi yok. Memlekete ilgileri yok, tek dertleri kurultay. Bilgi alma yollarını da tıkıyorlar. Bize son açıklanan müjdeler arasında, 80 milyon dolar yatırım yapacağım diyorlar. Dört santral alma kararının daha önce alındığını bilmiyor musun? Beş sene önce taahhüt edildi, şimdi ne oldu da ansızın gündeme geldi? Günlerdir bu makinelerin arızalı olduğunu söylediler, ama sen duymadın ve o geceden sonra yasa gücünde kararname çıkardın. Sana günlerce bu kara dumanın ne olduğunu anlattılar. Akaryakıt zamanında gelmediği için kötü yakıt kullanılıyor ve çevreye zarar veriyor, dedik. Neden duymadın?" diye sordu. Erhürman, memlekette insanların elektriksiz kaldığını, zehirlenmeye devam ettiğini ve çok pahalıya elektrik kullandığını ifade ederek, "Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yaptıklarını bilmiyorlar, bilmeye de çaba göstermiyorlar. Bu şekilde yönetim tarzıyla devam ediyorlar. İstikrar nedir? Şu an ne varsa, onun devamını sağlamaktır. İnsanlara diyorlar ki, şu anda ne varsa aynen devam edecek" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kaçak çıktı, üzerinden uyuşturucu çıktı19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:51
  • Arslan Bıçaklı: Enerji krizinin sebebi yatırımsızlık ve ihmal19 Ağustos 2024 Pazartesi 11:00
  • Ahmet Tuğcu: Çevreci yatırım modelleri hayata geçmeden kimseye rahat yok19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:56
  • SOS Çocukköyü Derneği'nden destek çağrısı19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:53
  • Sol Gençlik, “Barışın İnşasında Görsel İletişimin Önemi” konulu etkinlik düzenliyor19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:43
  • Taçoy'dan değerlendirme: Önemli olan kişilerin değil UBP’nin kazanmasıdır19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:42
  • İŞAD, Taşınmaz Mal Edinme Yasası’ndaki değişikliklere tepki gösterdi19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:40
  • Sterlin yeni haftaya rekorla başladı19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:46
  • UBP Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Girne, Lefke ve Gazimağusa’da başkanlar belli oldu19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:43
  • UBP’nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanı ise yeniden Adil Özgey oldu.18 Ağustos 2024 Pazar 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti