Erhürman: "Bu Düzen Böyle Gitmez, Doğru Zeminde Değiliz"

“Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz: Bu düzen böyle gitmez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda sergilenen yanlış politikalara işaret etti ve “Bu düzen böyle gitmez. Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz. Hepsini kaybettik” ifadelerini kullandı. Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, taşınmaz mal konusu ve elektrik sorunuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Bu kafayla, bu zihniyetle sorunlara çözüm bulmak mümkün değil”

Erhürman, CTP olarak üç yıldır yabancılara mülk satış konusunun düzenlenmesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirtti. Fiyatların ciddi şekilde yükseldiğini ve Kıbrıslı Türklerin ev alamaz duruma geldiğini ifade eden Erhürman, "Altyapı yeterli mi? Gençler ev alabiliyor mu? Bu sorunlar umurlarında değil" dedi. Erhürman, bu konunun ilk olarak Guardian Gazetesinde yer aldığını ve dışarıdan da uyarıların gelmeye başladığını belirterek, "Bu durum hem içeride hem de dışarıda sorun yaratacak, çünkü biz bu filmi daha önce gördük. Aynı şeyler tekrar yaşanacak, biz de gelin bunu düzenleyelim dedik. Ancak hazırlanan yasa tasarısı daha büyük sorunlar yarattı. Yasa, sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yarattı" ifadelerini kullandı. Güneydeki hukuk ile kuzeydeki hukukun örtüşmediğini belirten Erhürman, ülkede olağan dışı bir durumun yaşandığını ve bunun sonuçlarının ciddi olduğunu vurguladı. Kıbrıslı Rum liderlerin bu durumu kendi lehlerine kullandığını ifade eden Erhürman, geçmişte arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını çünkü Kıbrıs Türk tarafının doğru bir zeminde olduğunu söyledi. "2004'te evet dedik, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde hep sağlam durduk. Sayın Talat, Akıncı ve Eroğlu geldiler ama duruşumuz değişmedi. Şimdi ise zemini değiştirdiniz. BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışındayız, satışlara da devam ediyoruz…” diyen Erhürman, karşılarındaki zihniyetin, “Hukuku göz ardı ediyorum ama karşı taraftan iyi bir tavır bekliyorum” tavrında olduğunu kaydetti. “Biz çözüm isteyen bir partiyiz ve Kıbrıs Rum liderliğinin bu konuda iyi niyetli davranmayacağını söylüyoruz, siz iyi niyet mi bekliyorsunuz?” diye soran Erhürman, mülkiyet konusunda da turizmde de aynı şekilde davranacaklarını vurguladı. Erhürman, “Turizmde de ayağımızı çekmeye başlayacaklar. Yükseköğretimde de girişim yaptılar. Üzerimize gelecekler çünkü biz yanlış bir politika stratejisi uyguluyoruz" şeklinde konuştu. Erhürman, sürece dahil olan herkesin sorunun parçası olduğunu belirterek, "Emlakçısı da reklamcısı da mimarı da müteahhidi de herkes bu sürecin içindedir. İnşaat sektörünü çökertme planı üzerinden hareket ediliyor. Rum Dışişleri Bakanlığı'nda bir masa kurdular. Rum Dışişleri Bakanı'nın açıklaması vardı; amaçlarının kuzeyde endişe yaratmak olduğunu söyledi. Peki, sen bu tarafta ne yapıyorsun? Bu kafayla, bu zihniyetle sorunlara çözüm bulmak mümkün değil" dedi. Erhürman, “İnsanlarımız da bu düzen böyle devam edecek varsayımıyla yaşıyorlar. Bu düzen böyle gitmez. Doğru zeminde değiliz, diyalog kurmuyoruz, diplomasi yürütmüyoruz. Hepsini kaybettik. Dünyaya anlatabilecek ve uyum sağlayabilecek durumda değiliz. Maalesef, ekonomik örgütler de bu durumu fark etme noktasında hiçbir hareketlilik sergilemedi" dedi.

“Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yaptıklarını bilmiyorlar”

Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımı sürecine de değinerek, "Bir başka bakanları, ihalesiz akaryakıt alımı diye başlayan bir sürece girişti. El-Sen ve Makine Mühendisleri Odası da bu makinelerin zarar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini söylediler. Kurulu gücümüzü kullanamayacak hale geleceğiz. Çevreye ve çalışanlara zarar vereceksiniz, dedik. Bu arkadaşlar ne duydu ne de bildi. Kimileri kötü niyetli olabilir ama kimilerinin de ilgisi yok. Memlekete ilgileri yok, tek dertleri kurultay. Bilgi alma yollarını da tıkıyorlar. Bize son açıklanan müjdeler arasında, 80 milyon dolar yatırım yapacağım diyorlar. Dört santral alma kararının daha önce alındığını bilmiyor musun? Beş sene önce taahhüt edildi, şimdi ne oldu da ansızın gündeme geldi? Günlerdir bu makinelerin arızalı olduğunu söylediler, ama sen duymadın ve o geceden sonra yasa gücünde kararname çıkardın. Sana günlerce bu kara dumanın ne olduğunu anlattılar. Akaryakıt zamanında gelmediği için kötü yakıt kullanılıyor ve çevreye zarar veriyor, dedik. Neden duymadın?" diye sordu. Erhürman, memlekette insanların elektriksiz kaldığını, zehirlenmeye devam ettiğini ve çok pahalıya elektrik kullandığını ifade ederek, "Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yaptıklarını bilmiyorlar, bilmeye de çaba göstermiyorlar. Bu şekilde yönetim tarzıyla devam ediyorlar. İstikrar nedir? Şu an ne varsa, onun devamını sağlamaktır. İnsanlara diyorlar ki, şu anda ne varsa aynen devam edecek" şeklinde konuştu.