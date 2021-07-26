Erhürman: Bu güzel adanın bir an önce akıl tutulmasından kurtulmaya ihtiyacı var!

"Sn. Tatar kendinden geçiyor, kendi gibi düşünmeyenleri "hain" ilan ediyor."

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis'in açıklamalarını işaret ederek, "Bu güzel adanın bir an önce akıl tutulmasından kurtulmaya ihtiyacı var" dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Sn. Tatar kendinden geçiyor, kendi gibi düşünmeyenleri "hain" ilan ediyor. Sn. Anastasiadis kendinden geçiyor, Kıbrıslı Türklerin pasaportlarını, sanki 1960 Anayasası'ndan kaynaklanan insan hakları değilmiş de kendisinin lütfu ya da ihsanıymış gibi iptal etmekten söz ediyor, tehditler savuruyor.

Bu güzel adanın bir an önce akıl tutulmasından kurtulmaya ihtiyacı var!!!