Erhürman: Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!

Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına işaret ederek, "Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!" dedi.

İşte açıklama;

Sn. Arıklı "yeni hava yolu" (bir ara "milli"ydi) için Bakanlar Kurulu'ndan onay alamamaktan, 4,5-5G ihalesinde sıkıntılar yaşanmasından şikayetçi! Hatta hükumetten ayrılma tehditleri savuracak kadar!

Hükumetin geri kalanı ise "sorun"un ne olduğu konusunda sessiz. Anlaşılamayan nedir? Kimse bilmiyor. Ama esas sorun bu değil! Esas sorun, bu kadar ciddi konuların, şeffaflıktan tamamen uzak biçimde, hükumet içinde pazarlık meselesi haline getirilecek bir ciddiyetsizlikle ele alınmaya devam edilmesi!

Bu halk, çok yakında bu memleketin oyuncağınız olmadığını size gösterecek!