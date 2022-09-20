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Erhürman: Bu halkı bu kadar açık kamu zararına uğratmayı nasıl açıklayacaksınız?

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akaryakıt ihalesinin iptal edilmesini ve yaşanan süreci eleştirdi.
Erhürman: Bu halkı bu kadar açık kamu zararına uğratmayı nasıl açıklayacaksınız?

Erhürman, hükümete 3 soru sordu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ana muhalefet lideri Tufan Erhürman, " Bu halkı bu kadar açık kamu zararına uğratmayı nasıl açıklayacaksınız?" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

KIB-TEK'te akaryakıt ihalesinin iptal edildiği açıklandı. "Şartname ve sözleşmede değişiklik yapılarak" yeniden ihaleye gidileceği bildirildi.

Soru şu: KIB-TEK'ten sorumlu bakan defalarca değişti. Yönetim Kurulu başkanı beş kez değişti. Daha önce de iptal edilen bir ihale var. Bu arada ihale gerçekleştirilemediği için ihalesiz akaryakıt alımı ve kamu zararı devam ediyor. Peki siz bu süreçte "şartname ve sözleşmede değişiklik yapılması" gerektiğini şimdi mi fark ettiniz? Yoksa kamuoyu baskısı olmasaydı bu iş aynen devam mı edecekti?

Bir soru daha: İhaleye 19 dolarlık teklif dahi atılırken, 45 dolarlık teklif atan şirket, ülkeye daha birkaç gün önce 75 dolardan akaryakıt taşıdı! Bu halkı bu kadar açık kamu zararına uğratmayı nasıl açıklayacaksınız?!

Ve esas soru: Memleketi ne hale soktuğunuzun, bu memleket için yapabileceğiniz tek hayırlı işin bir an önce gitmek olduğunun hala farkına varmadınız mı?!

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