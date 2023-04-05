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Erhürman: Bu halkın çektiği eziyete ‘sabotaj yaparak’ sebep olan varsa cezasını çekecek!

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Erhürman: Bu halkın çektiği eziyete ‘sabotaj yaparak’ sebep olan varsa cezasını çekecek!
Erhürman: Bu halkın çektiği eziyete ‘sabotaj yaparak’ sebep olan varsa cezasını çekecek!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın 9 trafoda sabotaj tespit edildiği yönündeki açıklamasına dikkat çekerek, "Sabotaj" büyük laf! İki gündür bu halkın çektiği eziyete "sabotaj yaparak" sebep olan varsa cezasını çekecek!" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın 9 trafoda sabotaj tespit edildiği yönündeki açıklamasına işaret etti.

Paşa’nın EL-SEN’in yapmış olabileceğini düşünmediğini de söylediğini aktaran Erhürman, “Sabotaj" sözcüğünü açıklamalarında Ünal Üstel ve Hasan Taçoy da kullandı!” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti:

"Sabotaj" büyük laf! İki gündür bu halkın çektiği eziyete "sabotaj yaparak" sebep olan varsa cezasını çekecek! Kimse de böyle bir şeyin arkasında duramaz. Ama sabotaj olduğu kanıtlanamazsa, bu da "hükümet"in demokratik haklara/tartışmaya sabotaj girişimi olarak değerlendirilecek ki bunun bedeli ağırdır! Buraya not düşelim!”

 

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