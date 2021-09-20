Erhürman: Bu halkın kurumsal yapısını sıfırlamaya ant mı içtiniz?!!

İşte açıklama;

Memlekete acilen Cumhurbaşkanlığı külliyesi lazımdı! Memlekette mimar da kalmamıştı! Bu iş için istişare edebileceğiniz bir Mimarlar Odası zaten yoktu! Onun için mecburen bir an önce külliye mimarına vatandaşlık verdiniz!

Ortada hükumet yok. Meclis'in itibarını yerle bir ettiniz. Yargının itibarını zedelemek için elinizden geleni yaptınız. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının itibarıyla oynamaya devam ediyorsunuz. Bu halkın kurumsal yapısını sıfırlamaya ant mı içtiniz?!!