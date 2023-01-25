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Erhürman: Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirerek, "Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin." dedi.
Erhürman: Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni eleştirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “ Bir süreden beri genelde bu halkın kurumsal yapısıyla, özelde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ve en çok da KTMMOB ile kafayı bozmuş bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi.

Erhürman, “Şimdi de iktidar partilerine mensup üç milletvekilinin imzasıyla Birlik Yasası'nın değiştirilmesi gündeme geldi” ifadelerini kullanarak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Hükümet değil, hükümete mensup üç milletvekili. Hem de Birlik ile hiçbir biçimde istişare edilmeksizin! Ciddiyetsizlik diz boyu! Bu halkın kurumsal yapısıyla oynamaktan vazgeçin. Bu iş sizin boyunuzu aşar!”

 

 

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