Erhürman: Bu Halkın Ortak Başarı Hikayesini Hep Birlikte Yazacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu halkın ortak başarı hikayesini gençlerle birlikte yazacaklarına dikkat çekti.

23 Ocak seçimlerinin var oluş seçimi olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, genç işsizlik oranının yüzde 30’a dayandığını da hatırlattı.

CTP Lideri Tufan Erhürman, Mehmetçik’te “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı ve gençlerin sorularını yanıtladı. Mehmetçik bölgesinden gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte CTP’nin 23 Ocak erken genel seçimlerinden sonra hayata geçireceği vizyon değerlendirildi.

Etkinlikte Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner ve CTP Milletvekili adayları da hazır bulundu.

ERHÜRMAN: ÜLKEDEKİ GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 30 OLDU

Etkinlikte konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gençleri bir arada görmenin umut verici olduğunu vurguladı.

Ülkede şu anda genç işsizlik oranının yüzde 30 olduğunun altını çizen Tufan Erhürman, birçok gencin asgari ücrete çalıştığını dile getirdi.

Söz konusu zihniyetin aylarca kurultaya odaklandığına işaret eden Erhürman, krizin ortasında sorunları umursamayan bir hükümet olduğunu belirtti.

Erhürman, sadece pandemi krizi ve TL’nin değer kaybetmesi kriziyle karşı karşıya olunmadığını söylerken, “Karşımızda bir de beceriksiz, basiretsiz, gaile çekmeyen, krizin üzerine kriz ekleyen bir yapı var” dedi.

“GENÇLER YOKSA, BU HALK YOKTUR”

Bu zihniyete artık dur denilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, “Bu ülkenin gailesini çekenler geliyor demek zorundayız. Biz döviz krizi karşısında insanlarımızı ezdirmedik. Elektrik kurumuna hangi yatırım yapıldıysa hepsi CTP döneminde yapıldı” dedi.

23 Ocak’tan sonra hükümete geldiklerinde neler yapacaklarını anlatmaya devam ettiklerini söyleyen Erhürman, gençlere nasıl istihdam alanları yaratacaklarını da ortaya koyduklarını kaydetti.

“Yarın, gençlerindir derler. Bugün sizindir. Bugün, bu topraklarda kalamayacak, bu topraklara tutunamayacak duruma getirirsek, siz buradan gideceksiniz. Yarın sizin olmayacağı gibi bizim de olmayacaktır. Gençler yoksa, bu halk da yoktur” diye konuşan Erhürman, 2022 yılında, halkın, gençlerin göç edeceği endişesiyle yaşadığına dikkat çekti.

“23 OCAK’TA ACI HİKAYELERE SON VERECEĞİZ”

Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin, bundan önceki seçimlere benzemediğini vurgularken, “Bu halkın bu topraklardaki var oluş seçimidir. 3 senedir çektiklerimiz ortadadır. Buraya kadar demek zorundayız” diye konuştu.

Erhürman, “23 Ocak’ta acı hikayelere son vereceğiz. Çok başarılı gençlerimiz var. 23 Ocak’tan sonra bu halkın acı hikayesine hep birlikte son vereceğiz. Bu halkın ortak başarı hikayesini hep birlikte yazacağız” ifadelerini kullandı.

SARIÇİZMELİ: BU ÜLKENİN GELECEĞİ, GENÇLERİN ELİNDEDİR

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de etkinlikte yaptığı konuşmada organizasyona katkı koyan gençlere teşekkür etti.

“Bu ülkenin gailesini çeken herkesi burada görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuşan Sarıçizmeli, ülkenin çok önemli bir dönemeçten geçtiğine vurgu yaptı.

Bunu sadece CTP’lilerin söylemediğini belirten Sarıçizmeli, “Herkes bunu söylüyor. Çok zor bir dönem yaşıyor ülkemiz. Sağlıktan tutun da eğitime ekonomiye bir travma yaşıyor” dedi. Bu olumsuzluklardan herkesin etkilendiğini ifade eden Sarıçizmeli, gençlerin ise bu sıkıntıları daha derinden hissettiğini vurguladı.

Sarıçizmeli, “Burada var olmak için çabalayan gençlerimiz en çok darbeyi yiyen kesim oldu. Gençlerimizin artık konuşma zamanıdır. Bu ülkenin geleceği gençlerin elindedir” şeklinde konuştu.

Gençlik Örgütü Başkanı Enver Gürkan Tekiner, etkinlikte açılış konuşmasını yaparak organizasyonda emeği geçenler ile katılımcılara teşekkür etti.

Tekiner, gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin merak ettiği soruların yanıtlarını birinci ağızdan öğreneceğini de sözlerine ekledi.