Erhürman: Bu halkın size bir gün daha dayanacak mecali kalmadı

Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada erken seçim çağrısını yineleyen Tufan Erhürman, “Niye bu topluma bu eziyeti çektiriyorsunuz?” diye sordu.

“Deniz aşırı geçtikten sonra açıklama yapıyorlar”

Erken seçim için ivedilik taleplerini geri çekmediklerinin altını çizen Erhürman, neden erken seçim istediklerini uzun uzun anlatmaya gerek duymadıklarını vurgulayarak her şeyin ortada olduğunu ifade etti. “Deniz aşırı geçtikten sonra açıklama yapıyor ülkeyi yönettiğini iddia eden arkadaşlar. Oradan söylüyor erken seçime ihtiyaç olmadığını” diyen Erhürman, “hükümetin” günü birlik yaşadığını dile getirdi. Ülkenin siyasi tarihine kapkara bir sayfa daha eklendiğini belirten Erhürman, “Meclis başkanlığı seçiminde bu topluma yaşattıklarınız ortada. 15 tur boyunca birbirinizin ayağını çekeceksiniz diye topluma yaşatılanlar, ülkeyi yönetme derdinizin olmadığını gösterdi” dedi. “Hükümetin” kendi kendini yönetmekten de aciz olduğuna işaret eden Erhürman, koalisyon ortaklarından birinin belirli aralıklarla erken seçim çağrısı yaptığını anımsattı. “2025’i yeni bir hükümet karşılamalıdır diyor hükümet ortağı. Hükümetin diğer ortaklarından tık çıkmıyor bu açıklamaların karşısında” diyen Erhürman, hükümetin 29 milletvekiliyle 26 sayısını 15 turda bulamamasını anımsattı. Erhürman, “2024’ün ilk çeyreğinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Kalkınma Planı yürürlüğe girecek demiştiniz. 2024 bitiyor. Nüfusu bile saymadınız. Nüfus politikası uygulamadınız” diye konuştu. “Hükümetin” ülkeyi yönetme diye bir derdinin olmadığına işaret eden Erhürman, memlekette herkesin nüfustan şikayet ettiğini vurguladı ve “hükümetin” gaile çekmediğini kaydetti. “Tarihi bir bütçe açığı var bunu mu konuşalım?” diye soran Erhürman, yükseköğretimin getirildiği durumdan söz etti. Tufan Erhürman, “Avrupa’daki uluslararası kalite kuruluşlarının bize posta koymaya başladığını fark etmiyor musunuz?” diye sordu.

“Hiçbir plan program ortada yok”

İnşaat sektöründe de üç senedir hiçbir adım atılmadığının altını çizen Erhürman, inşaat sektörünün, tarihin en büyük sıkıntısını yaşadığını kaydetti. Ekonominin de bir yıl içerisinde güneye aktığının altını çizen Erhürman, “Merkez bankamız üçüncü çeyreğin hesabını yaptı. Bu senenin üçüncü çeyreği ile geçen senenin üçüncü çeyreği arasında, kuzeyden güneye geçişlerde yüzde 18 artış, güneyden kuzeye geçişlerde ise yüzde 11 azalma var” diye konuştu. Defalarca ekonomi güneye kayıyor diye uyarılar yaptıklarını belirten Erhürman, “Maliyenin kaybı nerelere çıkıyor? Bütün bunları TL ile ilgili açıklıyorsunuz? TL en stabil döneminde” diye konuştu. “Sizin ekonomi yönetiminiz, tüm alanlarda çöküş yarattı” diyen Erhürman, bütün bunlarla ilgili hiçbir adım atılmadığını vurguladı. Alım gücünün düştüğüne işaret eden Erhürman, “Ödendiğimiz para arttı ama kuzeyde alışverişte alım gücümüz düştü. Elektrikte en tuhaf şeyleri yaptınız” diye konuştu. Kıb-Tek’in defalarca zarara uğratıldığının altını çizen Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti’nden cari bütçeye kaygı yok hükmünde bir noktaya indi. Türkiye’den para gelsin, ödeyelim kamu görevlilerini, kamu görevlileri de güneyden alışveriş yapsın. Kafanızdaki hayal o. Türkiye Cumhuriyeti’nden cari bütçeye katkı, tarihin en düşün seviyelerinde. Hiçbir plan program ortada yok” dedi. Meydana gelen depremlerle ilgili de konuşan Erhürman, “Küçük küçük depremler oluyor, insanlar endişe yaşıyor. Yer Bilimleri Odası Başkanı telefon bekliyor. Bu ülkede 5 civarında depremler yaşanıyor. Uzmanlarla iletişime geçen yok” diye konuştu.

“Kıbrıslı Türkler adanın eşit sahibidir”

“Hükümetin, bitsin de gidelim uzatmaları oynadığına işaret eden Erhürman, “Bitsin de gidelim noktasındasınız” ifadelerini kullandı. “Niye bu topluma bu eziyeti çektiriyorsunuz?” diye soran Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na randevu verilmemesini eleştirdi. “Bu saatten sonra ne yapacaksınız? Eğitimde ne yaptınız? Kurultay yapacaksınız diye okulların açılmasını bir hafta ertelediniz. Nüfusu saymadınız diye konteyner sınıflarda eziyet çeken çocuklar var ülkede” diye konuşan Erhürman, istatistik kurumunun kasım ayı hayat pahalılığını açıkladığını ama kimsenin inanmadığını kaydetti. Tufan Erhürman, “Kasım ayı hayat pahalılığını açıklar hiç kimse inanmaz, sizden tık yok. 2018’den beri sepet konuşuluyor. Altı sene geçti, hiçbir şey değişmedi. 0.78 hayat pahalılığı açıkladınız. Herkes istatistik kurumundakilere konuşuyor çünkü siz yoksunuz. Kendi kendine çalışır sanki o kurumlar” diye konuştu. Kıbrıs sorunuyla ilgili de konuşan Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaya işaret ederek “Güney Kıbrıs’taki silahlanmayı eleştiriyor. Sonunda ise sağduyu çağrısı başlığı altında Güney Kıbrıs’ın bazı güçlerin askeri üs haline geldiği söyleniyor. Adanın eşit sahipleri olarak mücadelemiz sürecektir diyor. Adanın eşit sahipleri olduğumuz şimdi mi geldi aklınıza? Bu geldiyse aklınıza nasıl oluyor da her fırsatta iki devletli çözüm diyorsunuz? İki devletli çözümse size ne Güney Kıbrıs’tan? Adanın eşit sahibidir Kıbrıslı Türkler. Eşit sahibi olduğuna dair ne yaptın?” diye sordu. Tufan Erhürman, “Bu halkın size bir gün daha dayanacak mecali kalmadı” ifadelerini kullandı.