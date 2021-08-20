Erhürman: Bu halkın umutlarını öldürmelerine izin vermeyeceğiz!!!

" Ve öyle sanılmasını istese de birileri, inanın ki asla çaresiz değiliz!!! Bu halkın umutlarını öldürmelerine izin vermeyeceğiz!!!"

İşte açıklama;

Memleket yangın yeri... Ama hükumet partilerinin gündemi hala kurultay, ona yönelik istihdam, vatandaşlıklar ve kendi aralarındaki atışmalar. Bu boyuttaki bir saçmalık sürdürülebilir değil. Elbette kısa bir süre içerisinde bitecek.

Önemli olan, ekonomide, eğitimde, demokraside, hukukta ve her alanda yaratılan tahribatın ortadan kaldırılmasının planlarını yapmak. Gerçek gündem bu. Ve öyle sanılmasını istese de birileri, inanın ki asla çaresiz değiliz!!! Bu halkın umutlarını öldürmelerine izin vermeyeceğiz!!!