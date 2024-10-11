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Erhürman: Bu hastalıklı yapıyla ülke felaket çemberine sürükleniyor

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Erhürman: Bu hastalıklı yapıyla ülke felaket çemberine sürükleniyor
Erhürman: Bu hastalıklı yapıyla ülke felaket çemberine sürükleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclisteki Başkanlığı seçimi ve yaşanan “krize” ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erhürman, “hükümetin” yönetme kabiliyetini kaybettiğini belirterek, yaşananların "yönetememe halinin dip noktası" olduğunun altını çizdi. Erhürman, Zorlu Töre'nin bugün beş, toplamda dokuz turda da seçilememesinin ardından, meclisteki çoğunluğun iradesinin net bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı. "Bir aday daha gösterelim, belki tutar" düşüncesinin toplum nezdinde kabul görmeyeceğini ifade eden Erhürman, son turda yaşananları "oyun değil, rezalet" olarak nitelendirdi.

"Başka yol kalmadı, erken seçim kaçınılmaz"

Başkanlık seçimlerinde yaşanan krizle birlikte hükümetin işleyişinin tamamen tıkandığını belirten Erhürman, "Bu saatten sonra tek gündem erken seçimdir" dedi. Halkın iradesine başvurmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Erhürman, ilk turda 27 oyla seçileceği iddia edilen adayın, kabul oylarının altında bir oy aldığını hatırlatarak, "Bu tabloyu halkımız çok net bir şekilde görüyor" dedi. Erhürman, başsavcılıktan görüş isteneceği yönündeki iddiaları da eleştirerek, "Bir oyla meclis başkanı olunur mu? Buna yanıt vermek için iç tüzüğe bile bakmaya gerek yok" dedi. Hükümetin işleyişi ve başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirirken, konunun kişilere değil, zihniyete dayalı olduğunu belirtti.

"Halk bu yapıyı net bir şekilde gördü"

Tufan Erhürman, ülkenin ciddi bir kriz içinde olduğunu ve bu krizden çıkış yolunun erken seçim olduğunu vurguladı. "Bu hastalıklı yapıyla ülke felaket çemberine sürükleniyor" diyen Erhürman, hükümetin meclisi açmasının ardından yaşananların, durumun ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Erhürman son olarak, "Halkımız bu net tabloyu görüyor" ifadelerini kullandı.

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