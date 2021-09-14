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Erhürman: Bu hükümet görevden gitmediği sürece, krizle baş etmek mümkün değil

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Bu yıpranmış Meclis yapısı içerisinden yeni bir hükümet çıkarmanın imkansız olduğunu vurgulayan Erhürman, “Meclis’in itibarı da kalmadı. Bu halk kendini yönetiliyor gibi hissetmiyor.
Erhürman: Bu hükümet görevden gitmediği sürece, krizle baş etmek mümkün değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Postası Web TV’de Gökhan Altıner’in programına telefonla bağlanarak gündemi değerlendirdi ve Azınlık Hükümeti’nin görevden gitmedi sürece krizle baş etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Azınlık Hükümeti’nin sorunlara konsantre olamadığını söyleyen Erhürman, tek dertlerinin kurultay olduğunu kaydetti. Okulların açılmasıyla ilgili de konuşan Tufan Erhürman, son dakika alınan kararlar yüzünden çocukların test kuyruğunda eziyet çektiğini vurguladı.

 

“UZUN SÜREDİR ORTADA BİR HÜKÜMET YOK”

Çok uzun süredir ortada bir ‘hükümet’ olmadığına dikkat çeken Erhürman, bugün yaşanan sorunların önceden belli olduğunu söyledi. Bugün yaşanan sorunların önceden öngörülmesi gerektiğine vurgu yapan Ana Muhalefet Lideri Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin sorunlara konsantre olmadığını belirtti. Azınlık Hükümeti’nin kurulduğu günden beri yok hükmünde olduğunu ifade eden Tufan Erhürman, söz konusu hükümetin daha ilk günden parti içi tartışmalar dolayısıyla nisabı bile sağlayamadığını hatırlattı. Önceden planlamanın yapılmaması neticesinden bugünlere yansıyan sorunların olduğunu kaydeden CTP Lideri Erhürman, bu hükümetle krizin yönetilemeyeceğini belirtti.

 

“ÇOCUKLAR TEST KUYRUĞUNDA EZİYET ÇEKTİ”

Okulların açılmasına doğru giderken son dakika verilen kararlarla öğrencilerin de mağdur olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Çocuklar test kuyruklarında eziyet çekti. Para vererek test yapanlar da oldu” diye konuştu. Sorunların üstesinden gelebilmek için meseleye konsantre olmak gerektiğini dile getiren Erhürman, hükümetin ise bütün konsantrasyonunun kurultaya yönelik olduğunu belirtti. Ersan Saner’in katıldığı programlardaki bütün açıklamalarının kurultaya yönelik olduğunu kaydeden Erhürman, memleketin ise felaket bir durumda olduğunun altını çizdi.

 

“SOKAĞIN DERDİ GEÇİM, HÜKÜMETİN İSE KURULTAY”

Her konuda krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, “Ersan Saner kendi kurultayını konuşuyor. Bütün motivasyonu oraya yönelik” dedi. ‘Sokağın’ derdinin eğitim, sağlık, asgari ücret ve geçim derdi olduğuna dikkat çeken Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin şu an yapacağı en iyi işin istifa etmek olduğunu söyledi. Hukuku ayaklar altına alan bir yapıyla, kriz döneminin geçirilmeye çalışıldığını belirten Erhürman, son dönemde yapılan açıklamalarla Azınlık Hükümeti yetkililerinin komik durumu düşmeye başladığını dile getirdi. Erhürman, “Bu krizin içerisinde, evlerine götürecek ekmek bulamayan insanlar açısından gülünecek bir durum yoktur” diye konuştu.

 

“TARİHTE BÖYLE KÖTÜ BİR HÜKÜMET GÖRÜLMEDİ”

Bu hükümetin, geçimi sağlamak için gerekli konsantrasyona sahip olmadığını ifade eden Erhürman, hükümetin her bir bakanının aynı konuda farklı şeyler söylediğini vurguladı. Tarihte böyle kötü bir hükümetin görülmediğini kaydeden Tufan Erhürman, Meclis’in iradesinin de fena halde yıprandığını söyledi. “Bu meclisin içinden başka bir hükümetin çıkması mümkün değildir” diyen Erhürman, iradenin temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

“HÜKÜMETLE DEĞİL FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Bu yıpranmış Meclis yapısı içerisinden yeni bir hükümet çıkarmanın imkansız olduğunu vurgulayan Erhürman, “Meclis’in itibarı da kalmadı. Bu halk kendini yönetiliyor gibi hissetmiyor. Kriz döneminde en önemli şey hükümetin halka güven vermesidir. Yönetilmeyen bir krizle karşı karşıyayız. Bunun altında da ezilen Kıbrıs Türk Halkı’dır” dedi. Bu hükümetin temel derdinin kurultay olduğunu yineleyen Erhürman, “Hükümetle değil felaketle karşı karşıyayız” diye konutu. Bu hükümetin görevden gitmediği sürece, krizle baş etmemizin mümkün olmadığını vurgulayan Erhürman, Azınlık Hükümeti’nin memleketi ‘zerre kadar’ düşünüyorsa bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine son verdi.

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