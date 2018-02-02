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Erhürman: “Bu hükümet, herkesin hükümetidir”

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Erhürman: “Bu hükümet, herkesin hükümetidir”
Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin herkesin hükümeti olacağına işaret ederek, herkese fırsat eşitliği ve insan onuruna yakışan kamu hizmeti sunan bir hükümet modeli ortaya koyacaklarını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, görev devir teslim töreninin ardından Başbakanlık’ta basına yaptığı ilk açıklamaya, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e Başbakan olarak verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladı.

“HÜKÜMETİN ÇOK HIZLI ÇALIŞMASI LAZIM.. BÜTÇE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Koalisyon hükümetinin çok hızlı çalışması gereken bir kabine olduğunu ve başta bütçe olmak üzere beklemekte olan pek çok iş bulunduğunu kaydeden Erhürman, bütçe üzerinde çalışmaların Maliye Bakanlığı’nda devam ettiğine işaret etti.

Erhürman, “Bu hükümetin en temel prensipleri, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete, eşitliğe bağlı bir yönetim modelini hayata geçirmek ve halka hak ettiği, insan onuruna yarışır kamu hizmetlerini sunabilecek bir yönetim yapısı oluşturabilmektir” dedi.

Tufan Erhürman, koalisyon ortaklarının bu prensipler üzerinde anlaşmaya vardığını kaydetti.

HÜKÜMET MODELİ

Başbakan Tufan Erhürman, kimin hangi partiye oy verdiğinden bağımsız olarak “tüm vatandaşlara fırsat eşitliği ve yurttaş olsun olmasın bu topraklarda yaşayan herkese insan onuruna yakışır kamu hizmeti sunan bir hükümet modelini ortaya koyacaklarını kaydetti.

Erhürman, dörtlü koalisyonun halk ile birlikte hareket edeceğini, bu süreçte ana muhalefet UBP’nin desteğine de ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Başbakan Erhürman, “Bu hükümet, hangi kesimde olursa olsun herkesin hükümetidir, herkese hizmet vermekle sorumlu bir hükümettir” dedi.

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