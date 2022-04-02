Erhürman: Bu Hükümetin Özelliği Üç Maymunu Oynamak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin bulunmaz Hint kumaşı olmadığını vurguladı. Hükümetin şimdi ya mesajı alacağını ya da bu halkın karşısında duramayacağını belirten Erhürman, insanların artık, sabrının ve öfkesinin taştığına dikkat çekti. Erhürman, “24 vekiliniz var, yapacaksanız bu işi, buyurun yapın. Yapamayacaksanız çekin gidin, bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Bu halk alternatifi yaratır” diye konuştu. Haberatör Web TV’de Ümit Bahşi’nin konuğu olan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin yangın yerine döndüğünü, hükümetin ise hala atamalarla uğraştığını belirtti.

ERHÜRMAN: KIBRIS TÜRK HALKI UZUN SÜREDİR ANLAYIŞLI VE SABIRLI DAVRANDI

Uzun süredir Kıbrıs Türk halkının büyük bir sabır gösterdiğini ifade eden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, dünyadaki gelişmeleri izleyen bir halk olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının sabırlı ve anlayışlı davrandığını ama bu süreç içerisinde hükümette olanların yaptıklarını da izlediğini belirten Erhürman, “Neler pandemiden kaynaklanıyor, neler ülkeyi kötü yönetmekten ya da ekonomik akıldan yoksun olmaktan kaynaklanıyor. Bunları ayrıştırabilecek bir akla ve bir zekaya sahip bir halkımız var. Son dönemde Kıbrıs Türk halkı söylenenlerin tersinin yapıldığını izliyor” diye konuştu.

“BU HÜKÜMETİN ÖZELLİĞİ ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK”

Elektrik zammının bu kadar okkalı oluşmasının sebebinin de UBP hükümetlerinden dolayı olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Tufan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının yıllardır yaşamadığı bir alım gücü düşmesi, bir öfke ve tepki biriktiriyor bir süreden beridir. Biz de bu öfkeyi Meclis’te yansıtıyoruz. Bu hükümetlerin özelliği, üç maymunu oynamak. Böyle olduğu için de Kıbrıs Türk halkı sahneye çıktı. Biriktirdiği öfkesini bir bütün olarak ortaya koydu” dedi. Erhürman “Hükümet şimdi ya mesajı alacak ya da bu halkın karşısında duramayacak. İnsanların artık sabrı taştı, öfkesi de taştı. Dün o sahada biz şunu gördük; zaten umut yok memlekette diyenler var. Bugün Kıbrıs Türk halkı orada umudu doğurdu. Umut tohumlarını ekti oraya ve umut tohumları yeşerecek” dedi.

“BİR ŞEY SÖYLEYİP DE TAM TERSİNİ YAPMAK, BU ARKADAŞLAR İÇİN ALIŞKANLIK OLDU”

Bugün yaşanan sıkıntıların, kamu çalışanını da özel sektör çalışanını da çiftçiyi de işletmeleri de vurduğunun altını çizen Erhürman, “Bölerek yönetmeye kalkarsanız, bunu da başaramayacağını gösterdi Kıbrıs Türk halkı. Sendikaların her renginden insanlar vardı. Özel şirketler çalışanlarıyla oradaydı. Ekonomik örgütlerin de gözlerini kulaklarını açması lazım. Bu toplumun bütün kesimleri biz böyle yönetilmeyi hak etmiyoruz diyor” dedi. “Bir şey söyleyip de tam tersini yapmak, bu arkadaşlar için alışkanlık oldu” diyen Erhürman, halkın alım gücünün her gün biraz daha düştüğünü fakat hükümetin bakan atamalarına, müsteşar atamalarına devam ettiğini kaydetti.

“ANAYASA’YI İHLAL EDECEĞİNİ KÜRSÜDEN SÖYLEYEN BİR BAŞBAKANLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

“Siz istikrara bu kadar önem veriyordunuz da 15 günde bakanı niye görevden alıyorsunuz?” diye soran Tufan Erhürman, hükümetin sorunlara konsantre olmadığını kaydetti ve bu kadar sorunun içinde bir de ‘belediye reformunun’ konuşulduğunu vurguladı. Anayasa’yı ihlal edeceğini kürsüden söyleyen bir başbakanla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Erhürman, belediye seçimlerine 2 buçuk ay kaldığını fakat seçimin ne zaman olacağını, kaç belediyeyle seçime gidileceğini kimsenin bilmediğini ifade etti.

“BUNLARIN HİÇBİRİ, EKONOMİK AKIL ÜZERİNDEN ÜRETİLEN KARARLAR DEĞİLDİR”

Alkol zammı hakkında da konuşan Erhürman, “Bu memlekette bar, meyhane ve içkili lokantalar vardır. Buralarda talep düştüğü anda, orada çalışan insanlar azalacak demektir. Daha fazla işsizlik ve kayıt dışılık demektir. Kayıt dışılık ve işsizlik artarsa sigortaların durumu ne olacak? 106 binden 75 bine düşmüştü prim ödeyen sayısı. İşletmelerin bir kısmı kapanacak. Güneyden buraya gelip içki alıp gidenler vardı, onların da alışı azalacak. Bütün bunların toplamında maliye zarar görecek. Maliye tam tersine gelirlerini kaybedecek bu zamdan sonra. Bunların hiçbiri, ekonomik akıl üzerinden üretilen kararlar değildir” dedi.

“KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI ZANNETMESİN”

Memleketin yangın yerine döndüğünü, hükümetin ise atamalarla uğraştığını belirten Erhürman, “24 vekiliniz var, yapacaksanız bu işi buyurun yapın. Yapamayacaksanız çekin gidin, bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Bu halk alternatifi yaratır” dedi. Şu anda bu memleketin ciddi anlamda planlanması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, memleketin dar boğazdan geçtiğini dile getirdi. Erhürman, “Biri il il geziyor, o biri her gün yeni müdür atamakla meşgul. Bu arkadaşlar bunlarla uğraşırken halk çok başka bir halde. Kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı zannetmesin. Bu halk gereğini yapar. Önemli olan sahadaki mesajı hükümetin almasıdır” dedi.

“BATAN BELEDİYELER, KÖTÜ YÖNETİLEN BELEDİYELERDİR”

Belediyeler hakkında da yorum yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Belediyeler battı, battığı için kapatmamız lazım diyorlar. Belediyeler batmadı. Batan belediyeler, kötü yönetilen belediyelerdir. CTP’li belediyelerin içinde batmış olan bir tane belediye yoktur. Batık belediyeleri devralıp hiçbiri batmamış belediye haline getirdiler” dedi. Reformda kriterler üzerine konuşmak zorunda olunduğunu vurgulayan Erhürman, şu anki belediyeler yasasına göre 5 bin bir nüfusu olan herhangi bir beldenin, başvurduğunda belediye yapılması zorunluluğu olduğunu hatırlattı. Erhürman, hükümetin, belediyeler meselesinin ne kadar ciddi bir mesele olduğunun farkında olmadığına da dikkat çekti.