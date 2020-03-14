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Erhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte AşacağızErhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte Aşacağız

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Erhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte Aşacağız
Erhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte AşacağızErhürman: Bu Krizi Her Birimiz Üzerimize Düşen Sorumluluğu Yerine Getirerek, Hep Birlikte Aşacağız

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Erhürman açıklamasında;

“Bakanlar Kurulu kararında belirsizlik içeren pek çok nokta var. Kamuda “ve benzeri hizmetler”, özel sektörde “gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler” gibi. Bu belirsizlikler giderilmezse kimin idari izinli olduğu, kimin iş yerini açabileceği konusunda sıkıntı yaşanacaktır. Ayrıca güneyden kuzeye geçen vatandaşlarımızın da 14 gün ev karantinasında kalıp kalmayacağı tam olarak anlaşılamıyor. Bunların Pazartesiden önce netleştirilmesi ve kimin ne yapacağını bilmesi gerekiyor. Sokağa çıkmanın sınırlanması konusunun değerlendirilmesi için 48 saat beklenmesine gerek yoktu bence. Ama bu 48 saat içerisinde o konunun da ayrıntılı bir biçimde çalışılması ve herkesin ne yapabileceğini bileceği bir metnin hazırlanması şart. Bir de bu süre içerisinde çalışamayacak olan insanlarımızın doğacak kayıpları için hızla bir paket çalışması yapmak gerekiyor. Bu çalışmalar için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum. Ama hepsinden önemlisi yurttaşlarımızın önümüzdeki günlerde çok zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya, ev karantinasında olması gerekenlerin bunu ciddiyetle uygulamaya özen göstermesi. Bu krizi her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek,hep birlikte aşacağız.” dedi

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