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Erhürman: Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık. Ve bu sorunu ciddiye almadan geçirdiğimiz her gün büyüdükçe büyüyor” dedi.
Erhürman: Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Avukat Seyhan Yıldırım’ın Girne’deki bürosunda silahla vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

CTP Genel Başkanı Erhürman, kamuoyu algısında söz konusu olayın her gün gazetelerde okunan pek çok olayın yanına ekleneceğini belirtti.

“Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık” diyen Erhürman, bu sorunun ciddiye alınmadan geçirilen her gün büyüdüğünü kaydetti.

CTP Lideri Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Av. Seyhan Yıldırım ofisinde vuruldu ve yaralandı. Hızlı hareket eden ve zanlıyı yakalayan polisimizi tebrik ediyorum.

İsteyen ‘münferit bir hadise’ diyerek görmezden gelebilir. Ancak bilinsin ki kamuoyu algısında bu olay da, her gün gazetelerde okuduğumuz pek çok olayın yanına eklenerek değerlendirilecek.

Aylardır dile getiriyoruz. Bu küçücük ülkede ciddi bir güvenlik sorunumuz var artık. Ve bu sorunu ciddiye almadan geçirdiğimiz her gün büyüdükçe büyüyor.

Avukat Seyhan Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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