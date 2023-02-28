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Erhürman: Bu neslin daha fazla kaybetme lüksü yok

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Erhürman: Bu neslin daha fazla kaybetme lüksü yok
Erhürman: Bu neslin daha fazla kaybetme lüksü yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medyadan yaptığı açıklamada, öğrencilerin okula devam etmek istemediğini ve velilerin çocuklarını okula yollarken tedirgin olduğunu belirtti.

Erhürman'ın açıklaması ise şöyle;

Bazı öğrenciler denetimi yapılmamış okullara devam etmeyi reddediyor. Aileler çocuklarını okula göndermekten çekiniyor. Öğretmen sendikaları aslında son yıllarda düzenli olarak fiziki sorunları olan okullarla ilgili raporlar hazırlıyorlar ama...

Elbette şimdi önümüze bakmak zorundayız. Çocukların ve ailelerin endişeleri son derece insani ve anlaşılır. Bu bize, denetimleri bilimsellikten uzaklaşmamıza yol açmayacak bir hızla tamamlama yükümlülüğü getiriyor.

En az onun kadar önemli olan, denetimlerin sonuçlarına bağlı olarak belli bir süre ya da tamamen kullanım dışı kalacak okullardaki çocuklarımız için planlamayı, sendikalarla ve uzmanlarla birlikte bir an önce yapmak. Pandemide çok şey kaybeden bu nesle daha fazla kaybettirme lüksümüz yok!

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