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Erhürman: Bu riski almadık ve topluma bu güvensizliği yaşatmadık

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Azınlık Hükümeti” operasyonu ve Halkın Partisi’nden üç vekilin istifasına yönelik, “Dörtlü Koalisyon görüşmelerinde güven oluşmadı demiştik, güvensizliğe yönelik haklılığımız ortaya çıktı” dedi
Erhürman: Bu riski almadık ve topluma bu güvensizliği yaşatmadık

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Azınlık Hükümeti” operasyonu ve Halkın Partisi’nden üç vekilin istifasına yönelik, “Dörtlü Koalisyon görüşmelerinde güven oluşmadı demiştik, güvensizliğe yönelik haklılığımız ortaya çıktı” dedi.

“Bu riski almadık ve topluma bu güvensizliği yaşatmadık” diyen Erhürman, yaşanan son gelişmelerin siyasete, ülkenin kurumlarına ve özgüvenine ciddi zarar verdiğini söyledi.

Kıbrıs Genç Tv’de Nazar Erişkin’in sorularını yanıtlayan Erhürman, toplumun orta ve uzun vadeli siyasi hafızasını çok iyi olduğunu söyledi, “Bu yaşananlar da unutulacak sanılıyorsa, yanılıyorlar, toplum unutmuyor. 1975’te kurucu başkanımızın başına dayadıkları tabancayı da 1990 seçimlerindeki müdahaleyi de unutmadı. ÖRP’yi unutmadı, özeleştirimizi yaptım, yanlıştı diye söyledim. Bugün yaşananlar da unutulmayacak” dedi.

UBP’nin ‘Başbakan seçecek’ iddiasıyla yola çıktığı kurultayını dahi tamamlayamadığını da anımsatan Erhürman, “Bu zeminde ne siyaset kalır, ne özgüven” şeklinde konuştu.

 

“İLKELERİ HATIRLATTI”

“Bu hükümet Ekim 2021’de seçime gidecekse, 10 ayda sadece bütçe ya da seçim yasasını beklemeyiz” diyen Erhürman, masaya koydukları 7 ilkenin hayata geçmesini beklediklerini de söyledi.

Yurttaşlık ve istihdam gibi konuların mutlaka yasal bir sürece bağlanması gerektiğini belirten Erhürman, “Biz her gittiğimiz partide ilkelerimize onay aldık, o zaman görelim bakalım” dedi.

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