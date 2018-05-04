Erhürman: “Bu sisteme çomak sokmak şart”

Başbakan Tufan Erhürman, “Ortada bir sorun var ve çare üretmek istiyorsak çare ne olabilir, parlamenter, yarı parlamenter ya da başkanlık veya başbakanlık sistemi olabilir” dedi. Erhürman, öncelikli zorunluluğun hangi soruna çözüm arandığını tespit etmek olduğunu vurguladı. Erhürman, Dr. Fazıl Küçük Vakıfı’na ve mensubu olmaktan onur duyduğu DAÜ’ye böyle bir çalıştay düzenlediği için teşekkür etti.

Çok uzun süreden beri tartışılması gereken, ancak nedense ya hiç tartışılmayan, ya da gerektiği gibi tartışılamayan pek çok konu biriktiğini dile getiren Erhürman, “bunlardan bir tanesi de bugünkü konudur. Tartışmadığımız değil 10 yıldır tartışılan ancak gerektiği şekilde ele alınmayan” dedi.

Buradaki tartışmaların gerektiği şekilde yapılmasını ve sonuç çıkarmayı becerebilmeyi umduğunu dile getiren Erhürman, “Hem politika yapıcılara yol göstermek açısından hem de bir vizyon geliştirebilmek açısından” dedi.

Erhürman, gerektiği gibi tartışabilmek için küçük küçük bilgilerden hareket etmek gerektiğini belirterek, “parlamenter sistem denilen sistem bizde tam da parlamenter değildir” yorumları yapıldığına atıfta bulunarak, kendisinin buna çok katılmadığını söyledi.

Parlamenter sistemin kendi yapısal defektleri olduğunu ve bunları KKTC’de de taşıdığını ifade eden Erhürman, bunun dışında yaşanan başka sorunlar da olduğunu, ancak bunların parlamenter sistemden oluşan sorunlar olmadığını belirtti.

Erhürman, örneğin meclisin 26 nisabı gerektirmesinin parlamenter sistemle ilgili bir şey olmadığını, Anayasa değişikliği önerisinde meclisin az insanla açılabilmesi önerisi olduğunu, ancak değişiklik yapılamadığı için bu sorunun çözülemediğini anlattı.

“YASAMANIN YÜRÜTME ÜZERİNDEKİ DENETİMİ 1900’LERDE ZAYIFLAMAYA BAŞLADI”

Parlamenter sistemlerin neredeyse tamamında yasamanın yürütme üzerindeki denetiminin zayıfladığını ve yasamanın yürütmeden bağımsız yasama faaliyeti yapabilme kabiliyetinin zayıfladığını dile getiren Erhürman, bu zayıflığın da 1900’lü yılların başlarında disiplinli siyasi partilerin ortaya çıkmasıyla başladığını ifade etti.

Hükümeti oluşturacak çoğunluğa sahip olunan parlamentoda, çoğunluğun liderlerinin de bakanlar kurulu olduğundan, bakanlar kurulunun getirdiği yasaların, parti disiplini içerisinde parlamentoda desteklenerek geçtiğini anlatan Erhürman, parlamentodaki çoğunlukla hükümet çoğunluğu örtüştüğü için de parlamentodaki çoğunluğun hükümet üzerinde bir denetim uygulamasının çok da beklenemeyeceğini söyledi.

“Yasama ve yürütme ayrıdır, yasalar yürütmeyi denetler” kurgusunda, krallıkların ortadan kalkıp siyasi partilerin disiplinli hale gelmesiyle, bir aşınma ortaya çıktığını kaydeden Erhürman, bunun tüm parlamenter sistemlerde bir sıkıntı olduğunu vurguladı.

“BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DE DOĞASINDAN KAYNAKLANAN BİR TAKIM SIKINTILAR VAR”

Başkanlık sistemine bakıldığında onun da doğasından kaynaklanan bir takım sıkıntılar olduğuna işaret eden Erhürman, temel sıkıntının eğer başkan ve parlamento çoğunluğu farklı siyasi partilerdense başkanın ve yürütmenin enstrümanlarından olan yasaların geçmesinin mümkün olamayabileceğini, bu tıkanıklığın ABD’de bile zaman zaman yaşandığını söyledi.

Erhürman, bizim gibi “çatışmacı kültürlerde” bu tip tıkanıklıkların çok da kolay aşılamayacağını belirterek, bunun tersinin de başkan ve parlamentonun aynı partiden olması halinde ise başkanlık sisteminden beklenen faydanın, kuvvetler ayrılığının, ortaya çıkmayabileceğini anlattı.

“YAPISAL DEĞİL İŞLEVSEL TARTIŞMA VERİMLİ”

Bu tartışmaları, yapısal tartışma düzeyinde değil, işlevsel tartışmalar olarak yürütmenin daha verimli olacağını dile getiren Erhürman, “yani neye çare arıyorsunuz sorusu sizi sonuca daha kolay ulaştırabilir” dedi.

Serdar Denktaş’ın 1975’den beri Başkanlık sistemini savunduğunu söylediğini anımsatan Erhürman, “Ben de 2000’de yazdığım ‘Çare Başkanlık Sistemi mi’ kitabımdan beri aynı kafadayım. Çünkü ben neye çare aradığımız noktasından hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyim” dedi.

“Ortada bir sorun var ve çare üretmek istiyorsak çare ne olabilir, parlamenter, yarı parlamenter ya da başkanlık veya başbakanlık sistemi olabilir” şeklinde konuşan Erhürman, öncelikli zorunluluğun hangi soruna çözüm arandığını tespit etmek olduğunu vurguladı.

Erhürman, bazen tartışılırken “Başkanlık sisteminde koalisyon yoktur” gibi yanlış konular konuşulduğunu belirterek, bunun yanlışlığının yıllardır Güney Kıbrıs’tan görüldüğüne işaret etti.

Erhürman, başkanlık sisteminde istikrar olduğunun da çok doğru olmadığını, Latin Amerika’da yıllardır istikrarlı bir yapı kurulamadığını da hatırlattı.

Denktaş’ın anlattığı gibi “başkanlık sisteminde 2 dönem bütçe disiplinine uyulmazsa zaten değişecektir, toparlanır” mantığını da doğru bulmadığını belirten Erhürman,“ 2 dönem 10 yıldır bu dönemde birileri dağıtırsa nasıl toplanır bilemedim” dedi.

“ÜLKENİN BİRİNCİ SORUNU PATRONAJ”

“Benim metodolojimde önce sorunları doğru tespit ederek, bundan hareketle hangi hükümet sistemi bu sorunları çözmeye müsaittirden yola çıkılmalıdır” diyen Erhürman, bu ülkedeki 1. sorunun patronaj olduğunu söyledi.

Başkanlık sistemi patronaj sorununu çözer mi diye sorarsak Latin Amerika’da çözmediğinin bilindiğini belirten Erhürman, “bu ülkede öyle bir yapının içerisindeyiz ki, öyle bir yapıyı dönüştürmeye çalışıyoruz ki yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya insanların birbiriyle menfaat ilişkisi içine girdiği, aşağıdan yukarı sürekli taleplerin, yukardan aşağıya da o taleplerin karşılanması karşılığında siyasi destek talebi gider “ dedi.

Erhürman, bunun “kültürel kodlarımıza kadar” sızdığını belirterek, insanların kendisine “adaletten yanasınız vs. çok takdir ediyoruz sizi” dediğini ve yanından ayrılırken kendisinin partili kızının da işsiz olduğunu hatırlattığını anlattı.

Bu anlayışın sürekli olarak siyasetin önüne takoz koyduğunu ifade eden Erhürman, bu anlayışın çok yaygın olduğunu, bazen statüko, bazen rejim denilen şeyin aslında bu anlayışın üzerine inşa edildiğini vurguladı.

“BU SİSTEME ÇOMAK SOKMAK ŞART”

Erhürman, bu sisteme çomak sokmak gerektiğini her zaman söylediğini, eğer bu ülkede bir değişimden yanaysak sisteme çomak sokmanın şart olduğunu, tüm toplumun bu sistemin içinde olduğunu dile getirdi.

Erhürman, liyakat sisteminin de yerle bir olduğunu, özel sektöre bile partizanlık bulaştığını ve bunun herkes tarafından bilindiğini kaydetti.

“PLANLI KALKINMA YAKLAŞIMI YOK”

1974’den beri planlı kalkınma yaklaşımı içerisinde olunmadığını ve gelinen noktada çok dar bir ekonomik model üzerinden çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Erhürman, bunun hükümet sistemiyle ilgili bir sorun olmadığını, Kıbrıs Türk halkının en büyük probleminin ‘bu memleketten bizden bir şey olmaz’ yaklaşımını içselleştirmesi olduğunu belirtti.

“DERDİM ÇÖZMEK, YOKSA YAPISAL MAKYAJLAR BENİ HEYECANLANDIRMIYOR”

Erhürman, bu sorunun solcu sağcı olmakla alakası bulunmadığını dile getirerek, “ yapısal soruna dönüştü, kültürel kodlarımızın içine girdi, bu anlayışı kırmak için Başkanlık sistemi yardımcı olacaksa ya da başka bir sistem olacaksa ben ona da varım, derdim çözmek, yoksa yapısal makyajlar beni heyecanlandırmıyor”

“Nasıl olur da Kıbrıs Türk halkı dünyada temsil edebilecek kişiler yetiştirirken, bir bütün olarak biz yapamıyoruz anlayışının arkasına sığınıyor ben anlayamıyorum” diyen Erhürman, bunu kıracak formül her ne ise arkasında sokaklara düşmeye hazır olduğunu söyledi. Erhürman, doğru yerden çözüm odaklı tartışmalara hazır olduğunu ifade ederek, bu tür çalışmaların ışık tutacağı her noktanın fayda sağlayacağını belirtti.