Erhürman: Bu sorumsuzluğun bir hesabı var ve bu hesap kesilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşatılan sorumsuzlukların bir hesabının olduğunu ve bu hesabın da kesileceğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşatılan sorumsuzlukların bir hesabının olduğunu ve bu hesabın da kesileceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının bütün yaşatılanları gördüğünün altını çizen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bunun hesabını da keseceğini belirtti. Sim TV’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan Erhürman, “Gece gündüz

bayrak diyenler, Türkiye ile ilişkileri tarihin en kötü durumuna getirdiler” diye konuştu.



ERHÜRMAN: BU ZİHNİYETİN, MEMLEKETİ TYÖNETME GAİLESİ YOK”



Son yaşanan gelişmelerle, bir zihniyetin ülkedeki siyaset tarzının bir kez daha görüldüğünü

vurgulayan Erhürman, “Bu zihniyet memleketi yönetmek ya da bir şey yapmak gailesi

taşımaz” dedi. Söz konusu zihniyetin sürekli olarak ‘kim nerede ne olacak’ gailesi üzerine

hareket ettiğinin altını çizen Erhürman, Anayasa’nın da ayak bağı olarak değerlendirilmesini

eleştirdi. Erhürman, “Bir krizin ortasında bile bir bakan değiştirmek için ortalığı darmadağın

edecek kadar kendinden geçmiş bir siyasi zihniyetle karşı karşıyayız” diye konuştu.



“HER BAKAN AYRI BİR HÜKÜMET”



“Sevgili Olgun Amcaoğlu bakan olduktan sonra görüyoruz ki daha 3 gün önce yapılanların

tam tersini yapmaya başladı” diyen Erhürman, ortada bütün bir bakanlar kurulunun

olmadığını kaydetti. Her bakanlığın ayrı bir hükümet gibi davrandığının altını çizen Erhürman,

bu zihniyetin ülkeyi yönetmeme tarzını bir kez daha anlamış olduklarını belirtti. ‘Sandalye

oyununun’ oynanmaya devam edildiğine işaret eden Erhürman, UBP’nin seçim döneminde

sadece ‘istikrar’ ve ‘iktidar bizim işimiz’ sloganlarını söylediğini vurguladı ve ikisinin de

olmadığını ifade etti.



“KIBRIS TÜRK HALKININ ÖZGÜVENİNİ YOK ETMEK İSTİYORLAR”



59 gün içinde hükümetin devrildiğini ifade eden Erhürman, hükümetin kurulduğu ilk günden

beri erken seçimin de konuşulmasını hatırlattı. ‘Bütün siyasiler aynıdır’ söylemlerini de

eleştiren Erhürman, “Bu halk zaten böyledir dediğiniz anda aslında birilerinin kurmaya

çalıştığı oyunun bir parçası haline geliyorsunuz. Kıbrıs Türk halkının özgüvenini yok etmek

istiyorlar. Bu halk yönetmeye ehildir. Kimse bu halkın özgüvenini tahrip etmeye kalkmasın”

diye konuştu. Hükümetin yaptığı zamlar ve zamdan indirimlerle ilgili de konuşan Erhürman,

“Bu kargaşanın içinde ölümü gösterdiler, sıtmaya razı ettiler” dedi.



“BU ZİHNİYETİN TARZI ANI KURTARMAK”



Haziran ayının gelmesiyle elektrik zammının daha fazla hissedileceğine de işaret eden

Erhürman, söz konusu zihniyetin tarzının ‘anı kurtarmak’ olduğunu belirtti. Ekonomiye dair

genel bir vizyonun olmadığını ifade eden Erhürman, “Mesele bu ülkeyi nasıl dünyayla

buluştururuz ve bu ülkenin kullandığı para birimini öngörülebilir noktaya taşıyabiliriz. Bu iki

mesele ana iki meseledir” diye konuştu. Hükümet programında hiçbir şey bulmadıklarını dile

getiren Erhürman, yarın hükümet programını tartışmaya da girmeyeceklerini kaydetti.



“HÜKÜMET ANAYASA’NIN ÜSTÜNDEN BASIP GEÇTİ”



Erhürman, bu maskaralığın bir parçası olmayacaklarını da dile getirdi. İnsanların vaktini

almayı doğru bulmadıklarını vurgulayan Erhürman, “9 gün önce bize en geç yarın sabah

protokol elinizdedir dendi. Hala elimize geçmedi” dedi. Kimin ne yaptığının belli olmadığı bir

yönetmeme anlayışıyla yola devam edildiğine dikkat çeken Erhürman, “Bütün bunların

üstüne tuz biber eken, tüy diken başka bir sürü tuhaflık yaşanıyor” diye konuştu. Anayasa’nın

ihlal edilerek yapılmayacak olan yerel yönetim seçimleriyle ilgili de konuşan Erhürman,

“Hükümet anayasanın üstünden basıp geçti. Anayasa tanımazsanız, devleti aslında siz

tanımıyorsunuz demektir. Bu anayasayı bir kez daha paspas ettiler” dedi.



“HALK TÜM YAŞANANLARI GÖRÜYOR”



Hükümetin her şey normalmiş gibi törensel faaliyetlere devam ettiğine dikkat çeken

Erhürman, “Bu halk bunları görüyor” diye konuştu. Protokoller denilen şeylerin zemininin de

kaydığını belirten Erhürman, “Dışa açılma vizyonunuz yoksa, aslında sizin bu ülkeye dair

politikanız yoktur demektir” dedi. Türkiye ile ilişkilerin de tarihinin hiçbir döneminde bu

kadar kötü olmadığının altını çizen Erhürman, olması gerekenin doğru zeminde iyi ilişkiler

olduğunu kaydetti.



“BU SORUMSUZLUĞUN BİR HESABI VAR”



Ortada bir ciddiyet ve sorumluluk da olmadığını dile getiren Erhürman, “Gece gündüz bayrak

diyenler, Türkiye ile ilişkileri tarihin en kötü durumuna getirdiler” dedi. Alkollü içki

zammında, yerli üretim içkide fonun 3 liradan 10 liraya çıkarılmasını eleştiren Erhürman,

bunun yanlış olduğunu ifade etti. “Bu kadar açık yaşanan olayları, insanlarımızın görmediğini

kimse zannetmesin. Herkes her şeyi görüyor” diyen Erhürman, aynı hükümetteki bir bakanın

diğer bakanı eleştirdiğini hatırlattı. Erhürman, “Bu sorumsuzluğun bir hesabı var ve bu hesap

kesilecek” dedi. Kıbrıs Türk halkının bütün yaşatılanları gördüğünün altını çizen Erhürman,

Kıbrıs Türk halkının bunun hesabını da keseceğini dile getirdi.