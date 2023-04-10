Erhürman: Bu sözleşme enerji planlamamıza engel olacaksa feshedeceğiz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, gayri meşru hükümetin özel bir şirketle 15 yıllığına imzalamak istediği sözleşmenin, CTP iktidarı döneminde yapılacak olan enerji planlamasının önünde bir engel teşkil etmesi halinde bu sözleşmeyi feshedeceklerini söyledi. Erhürman ayrıca, İyi İdare Yasası’nın 22’nci maddesine göre, sözleşmenin iptalinden dolayı şirketin devleti mahkemeye verebileceğini, mahkemenin ise şirkete tazminat ödenmesi için karar üretmesi halinde, bu sözleşmeye imza koyanlardan belli bir meblağı talep etme hakkını devlete tanıdığını açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na yönelik konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da yapılan konuşmalara değinen Erhürman, AKSA ile hali hazırda bir yılı garanti, 3 yılı da opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme bulunduğunu, bunu Ünal Üstel’in de kabul ettiğini ve o tartışmanın tükendiğini kaydetti.

ENTERKONNEKTE İHTİMALLERİ…

Elektrik konusunda enterkonnekte ihtimallerinden bahseden Tufan Erhürman, Türkiye ile enterkonnekte olmanın yanı sıra Kıbrıs Sorunundaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin de dahil olabileceği Eurasia projesine dikkat çekti. Ersin Tatar’ın eski Rum lider Nikos Anastasiadis’e verdiği önerilerin içerisinde bu konunun yer aldığını da anımsatan Erhürman, yenilenebilir enerjinin yanı sıra 2029 – 2030’da fuel oil’den tamamen vazgeçmenin ihtimalden öte gerçeklik olarak ortada durduğunu söyledi. Bütün bu ihtimaller varken idarenin yapması gerekenin uzmanlarla birlikte tüm senaryoları değerlendirerek önümüzdeki 15 yıla ilişkin enerji politikası belirlemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, bu söylediklerinin ne AKSA, ne El-Sen, ne de Kıb-Tek’le ilgili olduğunu, bunların enerji meselesi olduğunu vurguladı.

“TEK TARAFLI İPTAL ETMEK ZORUNDAYIZ”

Hükümette olanların uzmanlarla bir araya gelerek elektrikteki tüm ihtimalleri değerlendirip daha sonra özel bir şirketten hizmet alınması gerekiyorsa alabileceğini belirten Tufan Erhürman, “Bu şartlarda bu çalışma yapılmadan yasa geçtiği takdirde sizin önünüzde hiçbir politika hazırlanmaksızın ihalesiz bir biçimde sözleşme imkanı açılacak. Biz iktidara geldiğimizde uzmanları bir araya getireceğiz ve bu ülkenin enerji politikasını belirleyeceğiz. Oluşturacağımız enerji politikasının önünde bu imzalanmış olan sözleşme bir engel oluşturursa, bu sözleşmeyi feshetmek zorunda kalacağız. Bize düşen görev, bu ülkeye mümkün olduğunca ucuz, arz güvenliği olan ve çevreci elektrik hizmeti sunabilmektir. Bu sözleşme dolayısı ile bu durum engellenirse, bu sözleşmenin tek yanlı iptal edilmesi hükümetin boynunun borcudur” dedi.

“TAZMİNAT ÖDEMEMİZ GEREKİRSE İMZAYI ATANLARDAN TALEP HAKKIMIZ OLACAK”

Sözleşmenin iptal edilmesi halinde şirketin konuyu yargıya taşıyıp tazminat talep edebileceğini dile getiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, mahkemenin de ilgili şirkete tazminat ödenmesi yönünde karar üretmesi halinde İyi İdare Yasası’nın devreye gireceğini söyledi. İlgili yasanın 22’nci maddesinde “İdare, kendi ihmalinden dolayı ortaya çıkan zararı gidermekle yükümlüdür” ibaresi bulunduğunu kaydeden Erhürman, o gün hükümette kim bulunursa bu zararı karşılaması gerekeceğini belirtti. Yasanın ikinci maddesinde ise “İdare, zarar görenin zararını giderdikten sonra, kusurlu işlem yapan kamu personeline mahkeme tarafından tespit edilen kusur oranında talep eder” ibaresinin bulunduğunu da açıklayan Erhürman, bu maddeye göre bugün sözleşmeye imza koyanların kusurlu işlem yapmış olacaklarını açıkladı. Erhürman CTP’nin hükümette olması halinde, mahkemenin sözleşmeye imza atanları kusurlu bulmasının ardından bu kişilerden belirli bir meblağ talep edeceklerinin de altını çizdi.