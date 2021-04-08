Erhürman: Bu ülke çok şey gördü ama sorumsuzluğun bu kadarını görmedi!!!

İşte açıklama;

Hükumetin akıl dışı kararları sonucunda hekimler dahil sendikalar grevde. Vaka sayıları artıyor. Yeniden kapanma konuşuluyor. Açıkken dahi talep daraldıkça daralıyor. Ekonomi, maliye, eğitim, işsizlik alarm veriyor. Aşıda kayda değer bir öngörü yok. Turizmde, eğitimde belirsizlik sürüyor. Ortada plan falan yok!

Bu sırada hükumet atamalarla ve parti içi yarışlarla gündemde. Bu ülke çok şey gördü ama sorumsuzluğun bu kadarını görmedi!!!