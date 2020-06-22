Erhürman: “Bu ülkeyi çok iyi yönettiniz de bir tek jeti mi yönetemediniz?”

Cumhuriyet Meclisi toplandı.

Kabine değişikliği ve Meclisin aldığı kararlar konusunda konuşan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, Başbakanın bugün özür dilemesini ilginç bulduğunu, özür dilemesine sebep olan soruları kendilerinin zaten önceden de sorduğunu, hataların ortaya çıkmasının ardından gelen özürün bir anlamı olmadığını kaydetti.

Erhürman, tüm bakanlıklara dağıtılan yazının Maliye Bakanlığına gitmediğini ve bu nedenle gümrük görevlisi göndermediklerini açıkladığını, Başbakanın bundan haberi olmadığını belirttiğini anımsatarak “bu ülkeyi çok iyi yönettiniz bir tek jet mi yönetemediğiniz” dedi.

Bazı uçakların Bakanlar Kurulu izini ile, bazısının izinsiz gelebilmesiyle ilgili soruşturma önergesi hazırlayacaklarını ifade eden Erhürman, aylarca tüm toplumun sıkıntı yaşadığını, kapalı kalınan sürede yapılan hazırlıklar ve yapılanlarla ilgili bilgi alamadıklarını ancak hala çok başarılı yönetildiği iddialarına anlam veremediğini söyledi.

“Dün de yine 32 Bininci toplantısını yapan Bakanlar yine öncekilerle çelişen kararlar aldı” diyen Erhürman, bu kararların hangi gerekçelerle hangi bilimsel verilerle alındığını sordu.

Erhürman, 2. Ekonomik paket tartışılırken insanlara zaten hakları olan maaşlarını verebildikleri için “başarı çığlıkları” atılmasına anlam veremediğini kaydederek, ekonomik paketle ilgili de hala net bir bilgi edinemediklerini, farklı yerlerden farklı metinler gördüklerini söyledi.

Yapılanları, hiçbir alanda bir yönetme becerisi olmadığının göstergesi olarak değerlendirerek, “jetle gelen insanların kiminle temas ettiğiyle ilgili bir bilgi edinildi” mi diye soran Erhürman, 1 Temmuz’da açılıma gidecek hükümetin hangi kriterlere uyacağını bilemediklerini, bu nedenle de güven duyulmadığını belirtti.

Hükümetin silkinip kendine gelmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, Tatar’ın her soruya cevap vermek zorunda değilim dediğini anımsatarak, “evet hesap ve cevap vermek zorundasınız” dedi.

Erhürman, böyle bir yönetimle Cumhurbaşkanlığı seçimini erkene almak istemediklerini ve halka ne olur korunun çağrısı yaptıklarını yineledi.