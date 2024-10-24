Erhürman: Bu yapılanlar Meclis'e darbedir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'de yer alan Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanı olduğuna dair yayın ve devir-teslim töreni hakkında açıklamalarda bulundu. Tufan Erhürman, bu yayının hukuken geçersiz olduğunu belirterek, yapılanları "Meclis'e darbe" olarak nitelendirdi.

“Hukukçulardan olumsuz görüşüne rağmen yayınladılar"

Erhürman, Resmi Gazete'de yer alan yayın ve devir teslim töreninin hukuken hiçbir anlam ifade etmediğini ve yok hükmünde olduğunu vurguladı. "Bu yapılanlar, çok açık olarak Meclis'e yapılan bir darbedir" diyen Erhürman, Meclis İçtüzüğü'ne atıfta bulunarak yaşanan süreci eleştirdi. 22 Ekim’de, Meclis'te görevli üç hukukçudan konuyla ilgili görüş alındığını ve bu görüşlerin aynı gün Meclis Başkanlığı'na iletildiğini belirten Erhürman, bu görüşlerde üç oy pusulasının geçersiz olduğuna dair net ifadeler yer aldığını vurguladı. Üç hukukçunun görüşlerini özetleyen Erhürman, şunları aktardı: "Birinci hukukçumuz, 'Birden fazla mühür vurulmuş olan üç oy pusulasının geçersiz olduğu kabul edilmelidir,' dedi. İkinci hukukçu, birden fazla mühür vurulan oy pusulalarının kesinlikle geçersiz olduğunu belirtti. Üçüncü hukukçu ise bu üç pusulanın geçersiz olduğu kanaatindedir." Erhürman, bu görüşlerin dikkate alınmadığını ve 23 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararın hukuksuz olduğunun altını çizdi. Tufan Erhürman, "Hukukçuların verdiği olumsuz ve ayrıntılı görüşler bilinerek bu yayın yapıldı" dedi.

"Meclis Başkanı hukuken seçilmemiştir"

Meclis Başkanı seçilmediğini ve Divanın toplanması gerektiğini belirten Erhürman, "Meclis İçtüzüğü konusunda bu üç hukukçu arkadaş dışında daha yetkili hukukçu yoktur. Hukuka aykırılık açıktır" ifadelerini kullandı. Erhürman, Divan toplanmadan alınan kararın hukuka aykırı olduğunu ve geçerli olmadığını söyledi. "Şu anda bir Meclis Başkanı yoktur; yok hükmündedir" diyen Erhürman, Zorlu Töre'nin görevinin hukuken devam ettiğini belirtti. Erhürman, Ziya Öztürkler'in oturduğu koltuktan Meclis'i açma yetkisinin bulunmadığını belirterek, "Bu ülkede bir tane Meclis vardır. O Meclis’in hukukuna göre faaliyet göstermek için milletvekilleri seçilir. Beğenilsin beğenilmesin, bir tane Meclis vardır" dedi.

"CTP olarak bu Meclise sahip çıkacağız”

Tufan Erhürman, CTP olarak, Sayın Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığını tanımadıklarını ve hukuka aykırı olan bir durumu kabul etmeyeceklerini vurguladı. "Meclise sahip çıkmak hem hepimizin hem de Meclis'teki milletvekillerinin görevidir. CTP de bu görevin bilincindedir ve sonuna kadar Meclise de hukukuna da sahip çıkmaya devam edecektir" dedi. Erhürman, "Erken seçime gitmektense hukuku tanımayan bir hal var. Hukukun üstünlüğü öncelikle idarenin hukuka uymasıdır" ifadelerini kullandı. Son olarak, hukukçuların ortak görüşünün Divanın toplanması gerektiği olduğunu belirten Erhürman, "Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır. Prosedür bellidir; gelin tamamlayalım. Tamamlanmadığı sürece her türlü faaliyet yok hükmündedir" diyerek hukuki sürece uygun hareket edilmesi çağrısında bulundu. Tufan Erhürman, “Pazartesi günü Sayın Ziya Öztürkler Meclis’i açmaya kalkarsa, Meclis Genel Kurulu CTP nezdinde açılmamıştır. Meclis Başkanı hukuken seçilmemiştir. Meclisle ilgili herhangi bir faaliyet sürdürmesi mümkün değildir” diye ekledi.