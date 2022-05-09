  • BIST 2.468,08
  • Altın 904.57
  • Dolar 15.1015
  • Euro 15.9111
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Erhürman: Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor

» »
Erhürman: Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor
Erhürman: Bu yaşatılanlara hep beraber ‘yeter’ dememiz gerekiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşatılan istikrarsızlığa tüm yurttaşların bir olup ‘yeter’ demesi gerektiğini açıkladı. Erhürman, geçtiğimiz gün beraberindeki heyetle birlikte Mağusa’da Maraş bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretlerinde ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Tufan Erhürman, karşılarında halkla dalga geçen bir yapı bulunduğunu ve bu yapıya karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyonun yüzde 90, gıda enflasyonunun ise yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Erhürman, böylesi zor bir dönemde halkın hükümet krizleriyle meşgul edildiğini dile getirdi.

 

“GAİLELERİ MEMLEKET VE HALK DEĞİL”

23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sürecinde söylediklerini bir kez daha hatırlamak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Erhürman, ülkeyi yönetenlerin gailelerinin memleket ve halk olmadığını belirtti. Bu kişilerin bir şey yapmak değil, bir şey olmak derdinde olduklarını kaydeden Erhürman, “Türkiye bizi istiyor, en çok parayı bize veriyor” iddiası üzerinden şekillenen siyasetin son bulması gerektiğini söyledi. Son 4 ayda UBP, DP ve YDP’nin 3 kez hükümet kurduğunu anımsatan Erhürman, bu kişilerin şimdi Faiz Sucuoğlu değil, bir başka UBP’li vekilin başkanlığında 4’üncü hükümeti kurma hazırlığında bulunduklarını ve aynı felaketin bir kez daha yaşatılacağını vurguladı.

 

“GELECEĞİMİZİ KORUMANIN YOLU BU ZİHNİYETTEN UZAKLAŞMAKTIR”

Halkı dikkate almayan bu yapıya karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, “Geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı korumanın yolu bu zihniyetten uzaklaşmaktır” dedi. Bu ülkenin yurttaşı olan herkesin bu mücadeleyi vermesi gerektiğini işaret eden Erhürman, herkesin dayanışma içinde bu yapıya karşı ‘yeter’ demesi gerektiğine vurgu yaptı. Kapalı Maraş’a şov yapmak için ilgi gösterenleri bir de açık Maraş’ta yaşayan insanların dertleriyle yüzleşmeye davet eden Erhürman, bu bölgede üretim yapan insanların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Kimse aday olmadı!09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:17
  • Gelecek Genel Kurul toplantısı oy çokluğuyla ertelendi...09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:10
  • Egemen Üs Bölgeleri İdaresi: “Askeri Olmayan Yeni Kalkınma Planlama Sistemi 16 Mayıs’ta Başlıyor”09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:03
  • Meclis Genel Kurulu Tamamlandı… Muhalefet Liderleri Eleştiriler Yaptı09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:52
  • Ataoğlu: Hükümeti kurma görevi CTP'ye verilmeli09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:50
  • 153 Kaza, 2 Ölüm, 72 Yaralanma09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:31
  • Manga: Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC Yolunda Birlikteyiz09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:20
  • Ataoğlu ve Arıklı'dan çarpıcı açıklama!09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:17
  • Mamülcü: KKTC Siyaset Arenası Sözün Bittiği Yerde09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:15
  • Farklı Bölgelerde Elektrik Kesintileri Olacak09 Mayıs 2022 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti