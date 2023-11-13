Erhürman: Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık olur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yasal mevzuatın

uygulanmadığına dikkat çekti ve “Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık

olur” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Meclis’te mevzuat uygulanmıyor. Kendi çıkarttığınız

yasaya kendiniz uymuyorsanız dışarıda kim uyacak? Ben yaparsam olur zihniyetinin en tipik

yansıması” ifadelerini kullandı.

Erhürman ayrıca hükümetin “hayat pahalılığı” açıklamaları ile piyasanın pahalılaşmasını göze

aldığını da belirtti.

“Piyasa pahalı hale getiriliyor”

Hayat pahalılığına öngörünün yüzde 48,62 olarak belirlendiğini hatırlatan Erhürman, söz

konusu oranı Maliye Bakanı’nın kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Hayat pahalılığının şu an 33

küsurda olduğunu kaydeden Erhürman, “Son ayınki de yüzde 1.92 olarak açıklandı. İki aylık

bir süre var önümüzde. Elektrikte yüzde 15 zam var, bu zammın belli bir yansıması olacak.

Bunun kaç olarak hesaplandığını bilmiyoruz. Bire bir hesaplanmaz ama önümüzdeki iki ayda

33’ten 48’e 15 puanlık bir öngörü var” dedi. Ciddi bir pahalılaşma yaşanacağı iki aylık bir

sürece gireceğimize dair bir öngörünün olduğunu ifade eden Erhürman, bunun bütçede

hesaplanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki 6 aylık hayat pahalılığının 48.62 diye

açıklandığını ve şu an yüzde 33 civarı olduğunu anımsatan Erhürman, “Piyasa da buna göre

bir pozisyon alacak. Bu ön görünün ekonomik olarak fiyatlara yansıması olacağını görmek için

kahin olmaya gerek yok” diye konuştu. “Asgari ücret de ona göre şekillenecek, piyasa

pozisyonunu alacak, bu da fiyatlara yansıyacak” diyen Erhürman, farkında olarak ya da

olmayarak söylemlerle piyasanın pahalı hale getirildiğini söyledi.

“Piyasa gardını alacak ve pahalılık olarak yansıyacak”

Tufan Erhürman, “Hükümet denilen yapının içinde neler konuşuldu bilmiyorum. Yaptığınız

işin piyasayı pahalılaştıracağını görüyoruz. Acaba yüzde 15 üzerinden değil de elektriği yüzde

30 artışı üzerinden mi hesapladınız? Müjde verir gibi yüzde 48 hayat pahalılığı söylemini

ortaya atarak pahalılığı göze alma siyaseti mi bu? Elektrikteki zam akıl oyunu mu yanlış hesap

mı?” diye sordu. Memlekette, ithalattan elde edilen KDV ile yerelden elde edilen KDV’nin

arasındaki uçurumun “yapısal soruna” dönüştüğünü kaydeden Erhürman, “Belli ki kayıt

dışılık var. Şu anda görüşmekte olduğumuz bütçede 40’a 60 bir oran elde edildi. Bizim KDV

gelirlerinin artmasından kastımız, kayıt dışı kısmın kayda alınmasıydı. Ama sayın maliye

bakanının son günlerde açıklamalarda, katma değer vergisi oranlarının yükseltilmesiyle ilgili

anlaşılan birtakım beyanatlar var. Bunun yükseltilmesi konusuysa bambaşka bir şey var.

Piyasa gardını alacak ve bu durum halka pahalılık olarak yansıyacak.” ifadelerini kullandı.

“Meclis’te mevzuat uygulanmıyor”

15 Kasım’a çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Erhürman, “40’ıncı yılı KKTC’nin. Devlet

dediğiniz şey kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma nedir? Ülkede bu meclisin çıkardığı

mevzuata uygun bir şekilde kurumsal yapınızın fonksiyon görmesidir. Komitede tartışmaları

genel kurula taşıma merakında değilim. Bu meclisin çatısı altında, bu meclisin yönetimiyle