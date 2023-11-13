Erhürman: Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık olur

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yasal mevzuatın
uygulanmadığına dikkat çekti ve “Bu yönetim tarzının adı Meclis değil, ya krallık ya sultanlık
olur” diye konuştu. Tufan Erhürman, “Meclis’te mevzuat uygulanmıyor. Kendi çıkarttığınız
yasaya kendiniz uymuyorsanız dışarıda kim uyacak? Ben yaparsam olur zihniyetinin en tipik
yansıması” ifadelerini kullandı.
Erhürman ayrıca hükümetin “hayat pahalılığı” açıklamaları ile piyasanın pahalılaşmasını göze
aldığını da belirtti.
“Piyasa pahalı hale getiriliyor”
Hayat pahalılığına öngörünün yüzde 48,62 olarak belirlendiğini hatırlatan Erhürman, söz
konusu oranı Maliye Bakanı’nın kamuoyuyla paylaştığını aktardı. Hayat pahalılığının şu an 33
küsurda olduğunu kaydeden Erhürman, “Son ayınki de yüzde 1.92 olarak açıklandı. İki aylık
bir süre var önümüzde. Elektrikte yüzde 15 zam var, bu zammın belli bir yansıması olacak.
Bunun kaç olarak hesaplandığını bilmiyoruz. Bire bir hesaplanmaz ama önümüzdeki iki ayda
33’ten 48’e 15 puanlık bir öngörü var” dedi. Ciddi bir pahalılaşma yaşanacağı iki aylık bir
sürece gireceğimize dair bir öngörünün olduğunu ifade eden Erhürman, bunun bütçede
hesaplanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki 6 aylık hayat pahalılığının 48.62 diye
açıklandığını ve şu an yüzde 33 civarı olduğunu anımsatan Erhürman, “Piyasa da buna göre
bir pozisyon alacak. Bu ön görünün ekonomik olarak fiyatlara yansıması olacağını görmek için
kahin olmaya gerek yok” diye konuştu. “Asgari ücret de ona göre şekillenecek, piyasa
pozisyonunu alacak, bu da fiyatlara yansıyacak” diyen Erhürman, farkında olarak ya da
olmayarak söylemlerle piyasanın pahalı hale getirildiğini söyledi.
“Piyasa gardını alacak ve pahalılık olarak yansıyacak”
Tufan Erhürman, “Hükümet denilen yapının içinde neler konuşuldu bilmiyorum. Yaptığınız
işin piyasayı pahalılaştıracağını görüyoruz. Acaba yüzde 15 üzerinden değil de elektriği yüzde
30 artışı üzerinden mi hesapladınız? Müjde verir gibi yüzde 48 hayat pahalılığı söylemini
ortaya atarak pahalılığı göze alma siyaseti mi bu? Elektrikteki zam akıl oyunu mu yanlış hesap
mı?” diye sordu. Memlekette, ithalattan elde edilen KDV ile yerelden elde edilen KDV’nin
arasındaki uçurumun “yapısal soruna” dönüştüğünü kaydeden Erhürman, “Belli ki kayıt
dışılık var. Şu anda görüşmekte olduğumuz bütçede 40’a 60 bir oran elde edildi. Bizim KDV
gelirlerinin artmasından kastımız, kayıt dışı kısmın kayda alınmasıydı. Ama sayın maliye
bakanının son günlerde açıklamalarda, katma değer vergisi oranlarının yükseltilmesiyle ilgili
anlaşılan birtakım beyanatlar var. Bunun yükseltilmesi konusuysa bambaşka bir şey var.
Piyasa gardını alacak ve bu durum halka pahalılık olarak yansıyacak.” ifadelerini kullandı.
“Meclis’te mevzuat uygulanmıyor”
15 Kasım’a çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Erhürman, “40’ıncı yılı KKTC’nin. Devlet
dediğiniz şey kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma nedir? Ülkede bu meclisin çıkardığı
mevzuata uygun bir şekilde kurumsal yapınızın fonksiyon görmesidir. Komitede tartışmaları
genel kurula taşıma merakında değilim. Bu meclisin çatısı altında, bu meclisin yönetimiyle
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