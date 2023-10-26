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Erhürman: Bu zihniyete karşı ortaklaşacak ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yarın akşam 18.30'da Lefkoşa'da "Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek" sloganıyla yürüyüş düzenliyor.
Erhürman: Bu zihniyete karşı ortaklaşacak ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz

Eylem için Kuğulu Park'ta buluşacak katılımcılar, Sarayönü'ne yürüyecek.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklada eyleme katılım çağrısında bulundu. 

"CTP olarak organizasyonu üstlendik ama 'bu yol birlikte yürünecek' derken son derece samimiyiz" diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, gelecek endişesi taşıyan ve bugünkü yönetim zihniyetini onaylamayan herkese, yürüyüşe katılması için çağrıda bulundu.

"Yoksulluğa, yoklaşmaya, yolsuzluğa ve göçe karşı hep birlikte ses vereceğiz" diyen Erhürman, eylem sürecinin cuma günkü yürüyüşün ardından da büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Tufan Erhürman, "Yarın daha da geç kalabiliriz, gün bugündür" düşüncesinin ortak olduğunu belirterek, insan onuruna yaraşır, güvenli, huzurlu, güzel günlere dair hayallerin de ortaklaştığını kaydetti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bunca yıllık var oluş mücadelesinden sonra layık olduğumuz, hak ettiğimiz şey, böyle bir zihniyetle bu şekilde yönetilmek değildir. Bunu söylerken de dile getirdiğimiz ortak tepkimizdir. Bu zihniyete karşı ortaklaşacak ve bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Ülkemiz ve halkımız için, çocuklarımız için cuma akşamı hep birlikte yürüyeceğiz. 'Ben de varım. Biz varız' diyen herkesle birlikte olacağız. Bu halkın potansiyeli vardır, bu yolu birlikte yürüyecek, bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz.”

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