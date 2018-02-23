Erhürman bugün basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor

Başbakanlık’ta Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda yer alacak toplantı saat 11.00 de başlayacak.

Bu arada Başbakan Tufan Erhürman, dün iki gazetede bet ofisi işletmecileriyle belediye seçimlerini konuştuğuna dair çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Erhürman, “Göreve geldikten sonra yaptığım açıklamalarda bet ofislerle ilgili ayrıntılı rapor istediğimi belirtmiştim. Gelen raporlar üzerine geçtiğimiz gün Başbakanlık’ta, ülkemizde bet ofisi çalıştıran beş şirketin yetkilileriyle bir toplantı yaptım. Ancak dün iki ayrı gazetemizde yer alan iki yorumda, bet ofislerinin işletmecileriyle belediye seçimlerini konuştuğuma dair imalar yer aldı. En hafif tabiriyle çirkin bulduğum bu iddiaları kamuoyuna açık bir biçimde yalanlamayı, algı operasyonlarına fırsat vermemek için görev biliyorum.”dedi.

Görüşmeyle ilgili bilgiyi bugün düzenleyeceği toplantıda basın mensuplarıyla paylaşacağını söyleyen Başbakan Erhürman, bundan sonra da bu tip iddiaları yanıtsız bırakmayacağını ve algı operasyonlarına fırsat vermeyeceğini vurguladı.